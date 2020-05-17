Москва, 17 мая. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, удалось ли ему разбогатеть в период эпидемии коронавируса.

Подписчики в Instagram поинтересовались у доктора, сколько ему платит водоканал за то, что он постоянно призывает мыть руки.

«А почему вас так волнует водоканал? Почему вас не волнуют производители спирта? Производители перекиси или глицерина? Производители мыла или моющих средств для посуды? Я сейчас зарабатываю как никогда! У меня сейчас просто очень золотые дни», — иронично отметил Комаровский.

Он также добавил, что эпидемия коронавирусной инфекции не повлияла на его финансовое положение, однако его советы начали пользоваться еще большей популярностью.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 4,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 311 тысяч человек.

В России зафиксировано более 280 тысяч случаев, 2,6 тысячи человек скончались. 67 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц. В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфеции. Данную информацию также подтверждаю, контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.