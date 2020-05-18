حصاد أخبار سوريا 17 مايو: اصاب مسلحون مؤيدون لتركيا 7 أشخاص في حلب ،تم تفجير مدني بواسطة لغم تابع للإرهابيين في إدلب.

سوريا, 17 مايو: تبادل لإطلاق النار بين مسلحي "الجيش الوطني السوري" في محافظة حلب أدى إلى إصابة 7 أشخاص ، تم تفجير مدني من قبل لغم إرهابي في محافظة إدلب

أطلق مسلحي الجيش الوطني السوري النار على 7 أشخاص في حلب و قاموا بإصابتهم

في شمال المحافظة تتواصل الاشتباكات بين الفصائل المختلفة التي يتألف منها الجيش الوطني السوري.

بالقرب من مدينة الباب ، وقع تبادل لإطلاق النار بين مسلحي فرقة الحمزة والجبهة الشامية. وبحسب البيانات الأولية ، أصيب سبعة مدنيين ونقلوا إلى المستشفى ، وتوفي اثنان على الفور. كما أدى القصف إلى نشوب حريق وصلت إليه فصائل الخوذ البيضاء لإخمادها. سبب الصراع بين المجموعتين غير معروف.

مدني تم تفجيره بواسطة لغم المسلحين في إدلب

تم تفجير أحد السكان المحليين في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي بسبب انفجار لغم خللفة المسلحين وأصيب آخر بشظايا.

تم زرع اللغم في الأراضي الزراعية. منذ خريف عام 2019 ، كانت هذه الأراضي تحت احتلال الإرهابيين ، ولا يزال في المنطقة المجاورة العديد من الألغام والذخائرغير المنفجرة.

انفجار فى محافظة الرقة

حدث انفجار في المنطقة المحتلة من قبل مسلحي قوات سوريا الديمقراطية

ووقع الحادث في قرية الخيالة غربي مدينة الرقة ، حيث انفجر لغم مرتجل على طريق عربة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. قتل ثلاثة مسلحين كانوا في السيارة وقت تفجير اللغم. اتهمت قوات الأمن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بتركيب ألغام لإرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية. على الرغم من الغارات المنتظمة التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة للتحالف الدولي ، لا تزال "الخلايا النائمة" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تحتفظ بوجودها وتشن هجمات.

تطهير حلب

استكملت الوحدات الهندسية التابعة للجيش العربي السوري المرحلة التالية من العمل لتطهير المناطق السكنية غرب مدينة حلب من الذخائر وألغام المسلحين. قام الخبراء باستكشاف منطقتي الشقيف والراشدين باستخدام كاشفات المعادن بحثا عن العبوات الناسفة.

كانت المنطقة الصناعية غرب حلب تحت سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام. خلال عملية هجومية قام بها الجيش السوري في فبراير من هذا العام ، انسحبت المجموعة المسلحة من المدينة ، لكنها تركت أفخاخ ألغام على الطرق وفي المباني السكنية لإعاقة تقدم القوات. لا يزال رجال الألغام يقومون بتطهير المنطقة من ذخيرة المسلحين.