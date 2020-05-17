Санкт-Петербург, 17 мая. Реаниматолог Антон Георгиев рассказал, как защититься от тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Реаниматолог из петербургской больницы Святого Георгия Антон Георгиев отметил, что существуют простые упражнения для легких, которые позволяют защититься от тяжелого течения коронавируса.

Врач отметил, что необходимо несколько раз в день надувать воздушный шарик в течение 5-10 минут. По его словам, данное упражнение поможет не допустить тяжелого течения коронавирусной инфекции. При этом упражнение способно помочь людям с коронавирусной инфекцией, передает KP.Ru.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 4,6 миллиона человек. От коронавируса погибло более 311 тысяч человек.

В России зафиксировано более 280 тысяч случаев, 2,6 тысячи человек скончались. 67 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц. В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждаю, контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.