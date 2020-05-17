Врач объяснил, укрепляет ли иммунитет прием лекарственных препаратов

Москва, 17 мая. Заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов объяснил, укрепляет ли иммунитет прием медицинских препаратов.

Специалист отмечает, что искусственное изменение иммунного ответа организма применяется лишь в отдельных случаях, например при онкологии и ВИЧ. Медик говорит, что сильнодействующие препараты имеют серьезные побочные эффекты.

«В разгар эпидемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета рекомендуется лишь людям из групп риска только по назначению врача», — подчеркивает Костинов.

По его словам, для поддержания иммунитета «в рабочем состоянии» необходимо прежде всего вести здоровый образ жизни, высыпаться, а также придерживаться сбалансированного питания.

Ранее Михаил Костинов отмечал, что сомневается в появлении пациентов с повторным заболеванием COVID-19. При этом специалист подчеркнул, что после болезни иммунитет человека ослаблен и пациент с респираторной инфекцией минимум месяц находится в группе риска по получению сопутствующих патологий, передают «Известия».

О том, что коронавирус может привести к опасным последствиям в организме, рассказывал и врач высшей категории Владимир Зайцев. По его словам, сначала вирус ослабляет иммунитет, а затем человек впадает в иммунодепрессию. У пациента могут развиться бронхолегочные заболевания. Это может произойти, даже если до этого он ими не страдал.