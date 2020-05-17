Сенатор Морозов раскритиковал планы Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

Чехия намерена отстранить компании из России и Китая, подавшие заявки на участие в тендере на постройку нового энергоблока АЭС «Дукованы», от конкурса, поскольку они угрожают чешской нацбезопасности, сообщили местные СМИ. Российский сенатор Олег Морозов назвал это «фантомными болями некоторых чешских политиков, у которых не все ладно с головой».

«Правительство одобрило тайный документ, который из достройки АЭС «Дукованы» может исключить Россию и Китай», — сообщили чешские журналисты, рассказывая об итогах заседания, посвященного расширению АЭС «Дукованы».

По их информации, Россию и Китай хотят отстранить от предстоящих работ, поскольку они «представляют угрозу» национальной безопасности Чехии.

«Не могу говорить за Китай, но то, что Россия по всему миру строит атомные электростанции — это общеизвестный факт, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов. — И в Азии, и в Африке, и в Европе строятся АЭС по разработанным Россией технологиям. И, насколько мне известно, за всю многолетнюю историю таких строек никаких претензий к нам не было. Ни с точки зрения безопасности, ни политических, ни финансовых — никаких [претензий]. В этом плане мы всегда выступаем как очень надежный партнер. Строим, передаем и помогаем в эксплуатации, если надо. Никаких прецедентов использования в каких-то политических целях никогда не было».

Сенатор не исключил, что решение Чехии отстранить Россию от достройки АЭС «Дукованы» может быть продиктовано недавними разногласиями между нашими странами из-за памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.