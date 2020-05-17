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Сенатор Морозов раскритиковал планы Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

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Сенатор Морозов раскритиковал планы Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

Чехия намерена отстранить компании из России и Китая, подавшие заявки на участие в тендере на постройку нового энергоблока АЭС «Дукованы», от конкурса, поскольку они угрожают чешской нацбезопасности, сообщили местные СМИ. Российский сенатор Олег Морозов назвал это «фантомными болями некоторых чешских политиков, у которых не все ладно с головой».

«Правительство одобрило тайный документ, который из достройки АЭС «Дукованы» может исключить Россию и Китай», — сообщили чешские журналисты, рассказывая об итогах заседания, посвященного расширению АЭС «Дукованы».

По их информации, Россию и Китай хотят отстранить от предстоящих работ, поскольку они «представляют угрозу» национальной безопасности Чехии.

«Не могу говорить за Китай, но то, что Россия по всему миру строит атомные электростанции — это общеизвестный факт, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов. — И в Азии, и в Африке, и в Европе строятся АЭС по разработанным Россией технологиям. И, насколько мне известно, за всю многолетнюю историю таких строек никаких претензий к нам не было. Ни с точки зрения безопасности, ни политических, ни финансовых — никаких [претензий]. В этом плане мы всегда выступаем как очень надежный партнер. Строим, передаем и помогаем в эксплуатации, если надо. Никаких прецедентов использования в каких-то политических целях никогда не было».

Сенатор Морозов раскритиковал планы Чехии отстранить РФ от достройки АЭС «Дукованы»

Сенатор не исключил, что решение Чехии отстранить Россию от достройки АЭС «Дукованы» может быть продиктовано недавними разногласиями между нашими странами из-за памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

«Но мне кажется, это из разряда фобий и политических фейков, когда собственные страхи выдаются за некую реальность. Очевидно же, что у России нет никакого резона портить отношения с Чехией или использовать какие-то инструменты давления на эту страну. Да, у нас есть разногласия по поводу памятника маршалу Коневу, но это никак не влияет на наше социально-экономическое партнерство. Мы обсуждаем произошедшее. И президент Чехии Милош Земан достаточно остро критиковал решение о сносе памятника. Но это, повторюсь, не имеет отношения к нашим торгово-экономическим связям.

Поэтому опасения, что Россия будет представлять какую-то угрозу, участвуя в достройке АЭС «Дукованы», очень странные. Это фантомные боли некоторых чешских политиков, у которых не все ладно с головой», — заключил Олег Морозов.

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