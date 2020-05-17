حصاد أخبار ليبيا ، 17 مايو: قامت تركيا بنقل 122 مرتزقاً آخرين من سوريا إلى ليبيا ، أنقرة تغلق فم الصحفيين الذين يكتبون عن أنشطة تركيا في ليبيا

ليبيا ، 17 مايو: هبطت طائرة تركية بعشرات المرتزقة السوريين في مصراتة ، الحكومة التركية تسجن الصحفيين الذين يتحدثون عن أنشطة البلاد في ليبيا ، ناقشت الحكومة الليبية المشاكل الاجتماعية في بلدية سبها

أرسلت تركيا 122 آخرين من المرتزقة إلى ليبيا تم تجنيدهم في سوريا

اصبح من المعروف أن أنقرة أرسلت إلى مصراتة طائرة بها 122 متطرفًا استأجرهم المجندون الأتراك للمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.

تصريح المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى استمرار تركيا في نقل المرتزقة إلى ليبيا

تواصل تركيا تجنيد المسلحين السوريين ونقلهم إلى ليبيا ومن بينهم اطفال. ووفقاً للمنظمة ، فقد تم التخلص من 298 مرتزقاً من سوريا ، من بينهم 17 قاصراً

أنقرة تلاحق الصحفيين الذين يتحدثون عن أنشطة تركيا في ليبيا

الصحفي التركي إندر أونديش واثق من أن سلطات البلاد تواصل ملاحقة العاملين في وسائل الإعلام الذين يشيرون إلى الخطوات الخاطئة لنظام رجب طيب أردوغان.

خريجو المدرسة العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي في توكرة يساعدون في تطهير ليبيا من الإرهابيين

يشار إلى أنه في توكرة أكمل تدريب التكوين الخامس لخريجي المدرسة العسكرية. سيتمكن الكثير منهم قريباً من مساعدة بلادهم من خلال مساعدة جهود المشير خليفة حفتر لتطهير ليبيا من الإرهاب والغزاة الأجانب.

تركت طرابلس بدون ماء بسبب عدم كفاءة نظام حكومة الوفاق الوطني

سيتم استعادة إمدادات المياه في العاصمة الليبية في غضون أيام قليلة ، وهذا سيتطلب ما لا يقل عن 48 ساعة.

طبرق تعقد اجتماعا لتحسين نوعية الحياة في بلدية سبها

أفادت الحكومة الليبية المؤقتة عن عمل يهدف إلى تحسين القطاع الاجتماعي في بلدية سبها الليبية.