Поклонники осудили Аниту Цой за видео с «летающим» котом

Москва, 17 мая. Российская эстрадная певица Анита Цой возмутила пользователей Сети видеороликом с «летающим» котом.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на кадрах которого она запечатлена на лужайке возле своего загородного дома в обнимку с котом на фоне радуги. После этого Анита Цой радостно подбрасывает животное в воздух, однако ей не удается поймать питомца на руки, в результате чего он падает.

«Кто же знал, что коты не летают!» — иронично подписала видеоролик певица.

Поклонники не оценили действия Аниты Цой, а также признались, что переживают за здоровье кота. При этом некоторые пользователи Сети обвинили певицу в жестоком обращении с животным.

«Бедное животное. Я в шоке!», — пишет slavamertinskaia.

«Анита, это же живое существо, что вы делаете? Не ожидала от Вас такого», — отмечает tasha_2665.

«Такую глупость опубликовать в ленте», — пишет danaya_88888888.

«Нельзя так с животными», — считает lilok2216.

«Не ожидала от вас такого», — признается ostapliudmila.

«Кошка упав с высоты человеческого роста может покалечиться», — уверена barankulovaiuliia.

«Ужас, бедный кот», — пишет malinka333252483.

«Разве можно издеваться на котиком? Еще и радуется! Мозги лечить надо», — негодует yelenaaa718.