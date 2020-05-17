Дочь покойной Кати Огонек рассказала о самых ярких воспоминаниях о матери

Москва, 17 мая. Дочь покойной исполнительницы шансона Кати Огонек Валерия призналась, что спустя годы после трагедии так и не смогла оправиться, а воспоминания о матери вызывают у нее слезы.

Огонек в воскресенье могло исполниться 43 года. Каждый день рождения матери Валерия проводит на кладбище под ее песни и в слезах. В этом году пандемия изменила планы, семья певицы поставит свечу в храме и вспомнит женщину добрыми словами.

Артистка скончалась от отека легких и острой сердечной недостаточности. В день рождения певицы ее дочь всегда вспоминает детство, пусть счастливых моментов было и не так много, как хотелось.

По словам Валерии, самые яркие воспоминания о маме связаны с ее возвращением с гастролей.

«Тогда это было для меня большим счастьем, ведь видела я редко. Иногда мама брала меня на концерты: она со сцены дарила мне игрушки, а я стеснялась выйти к ней», — рассказала девушка.

На момент трагедии Валерии было всего шесть лет. Печальное событие оставило след в душе девушки, она до сих пор не может вспоминать о том страшном дне без слез.

«Рана не затянулась, боль останется навсегда. Каждый раз в жизни будет что-то напоминать о маме, и каждый раз от этого становится все больнее и больнее. Мне бы очень хотелось еще хотя бы раз поговорить с мамой. Я бы сказала, что очень ее люблю, что очень по ней скучаю», — призналась она.

Напомним, что настоящее имя исполнительницы — Кристина Пенхасова (по мужу Богданова). Помимо музыки, увлекалась единоборствами, в частности, женским боксом.

Дочь певицы решила пойти по стопам матери. Ее памяти она посвятила песню в стиле шансон, записанную при поддержке директора Елены Бейдер и компании «Союз продакшн».