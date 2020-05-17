Собчак сообщила Трампу, что нашла работу автору скандального поста о «победе» над нацизмом

Москва, 17 мая. Телеведущая Ксения Собчак обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой уволить SMM-специалиста, который опубликовал в Instagram Белого дома нашумевший пост, утверждающий, что победу над нацистами в 1945 году одержали Америка и Великобритания.

С таким обращением она выступила на своем YouTube-канале в программе «Осторожно, новости!».

«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша. Я живу в Москве. Москва — столица России. В прошлом моя страна называлась Советским Союзом», — сообщила она Трампу на английском языке.

Телеведущая отметила, что во время Великой Отечественной войны, по разным данным, погибло от 28 до более чем 40 миллионов советских граждан.

«Может, свободу они принесли не всем, но многим хотя бы сохранили жизни и выпустили людей из Освенцима», — подчеркнула журналистка.

Она также уточнила, что автор скандального поста забыл не только об СССР, но и о Канаде, Франции, Китае и множестве других государств, которые входили в состав антигитлеровской коалиции, и также боролись против нацизма.

Собчак констатировала, что на месте американского лидера уволила бы этого сотрудника, особенно учитывая то, что он непременно сможет найти себе новое место.

«Тем более, он не пропадет — уверена, ему найдется место на Russia Today», — резюмировала она.

Напомним, что заявление США о «победе» над нацизмом осудили в России. В частности, МИД РФ выразил крайнее возмущение в связи с публикацией и призвал американские официальные лица к серьезному разговору по этому поводу.

Американская сторона попыталась оправдаться, заявив, что сообщение могло быть размещено по недосмотру и непреднамеренно. Однако этот ответ не прозвучал убедительно.