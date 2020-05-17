Карантинная закупка. Кудрово (Ленинградская область). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы отследить, где спекулируют на эпидемии.

Небольшая деревенька с 2006 года начала активно застраиваться, и население от ста человек выросло до 41 тысячи жителей. В результате Кудрово официально получило статус города в 2018 году. Съемочная группа ФАН отправилась в рейд по магазинам и торговым точкам города на границе Петербурга и Ленинградской области.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: