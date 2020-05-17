Украинские силовики открыли огонь по бригаде энергетиков в ЛНР

Луганск, 17 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины открыли огонь по бригаде энергетиков, которые восстанавливали энергоснабжение Алчевского металлургического комбината в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
16 мая украинские силовики обстреляли населенный пункт Березовское, в результате чего была повреждена высоковольтная линия, снабжавшая электроэнергией Алчевский металлургический комбинат, который расположен на территории Луганской Народной Республике.
«17 мая, вооруженные формирования Украины, несмотря на предоставленные письменные гарантии безопасности, дважды подвергли обстрелу ремонтную бригаду энергетиков Государственного унитарного предприятия ЛНР «РСК» и наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что украинские силовики дважды открывали огонь по бригаде энергетиков. Обстрел осуществлялся с позиций ВСУ в районе населенного пункта Орехово. В ходе обстрела украинские силовики использовали стрелковое автоматическое оружие, а также вооружения БМП. При этом во время обстрела ВСУ на месте восстановления высоковольтной линии присутствовали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые зафиксировали нарушения со стороны ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал, однако рабочие были вынуждены прекратить восстановительные работы.