Украинские силовики открыли огонь по бригаде энергетиков в ЛНР

Луганск, 17 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины открыли огонь по бригаде энергетиков, которые восстанавливали энергоснабжение Алчевского металлургического комбината в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

16 мая украинские силовики обстреляли населенный пункт Березовское, в результате чего была повреждена высоковольтная линия, снабжавшая электроэнергией Алчевский металлургический комбинат, который расположен на территории Луганской Народной Республике​​​.

«17 мая, вооруженные формирования Украины, несмотря на предоставленные письменные гарантии безопасности, дважды подвергли обстрелу ремонтную бригаду энергетиков Государственного унитарного предприятия ЛНР «РСК» и наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинские силовики дважды открывали огонь по бригаде энергетиков. Обстрел осуществлялся с позиций ВСУ в районе населенного пункта Орехово. В ходе обстрела украинские силовики использовали стрелковое автоматическое оружие, а также вооружения БМП. При этом во время обстрела ВСУ на месте восстановления высоковольтной линии присутствовали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые зафиксировали нарушения со стороны ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал, однако рабочие были вынуждены прекратить восстановительные работы.