Кудрявцева опровергла сообщения о потере работы на НТВ

Москва, 17 мая. Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла сообщения о том, что потеряла работу в связи с закрытием на НТВ всех программ производства Тимура Вайнштейна.

Telegram-канал «НеМалахов» ранее написал, что известная телеведущая якобы осталась без работы.

«На НТВ закрыли все программы продакшена Тимура Вайнштейна: «Секрет на миллион», «Звезды сошлись», «ДНК» и другие. Все лето будут показывать повторы. Причина — денег нет, но вы держитесь», — говорилось в сообщении.

Однако в комментарии порталу Teleprogramma.pro Кудрявцева заявила, что это не более чем фейк.

«Фейк это, фейк. Я даже не понимаю, откуда все берется, ну правда. Ничего у нас не закрывается. Даже такой бред комментировать не могу. Что ж меня все уволить-то все хотят?! Нет, конечно», — отрезала она.

Напомним, что в марте телеведущая приняла решение уйти с канала «МУЗ-ТВ», на котором проработала более 20 лет. Кудрявцева обиделась, что за ее спиной ведущей ежегодной национальной премии телеканала организаторы выбрали певицу Ольгу Бузову. Она назвала случившееся «подлостью» и уволилась.

После этого Кудрявцева рассказывала, что ей поступают выгодные предложения о работе, но в большинстве случаев она от них отказывается. Ведущая отмечала, что ее заинтересовало лишь место на НТВ, куда ее пригласили трудиться официально.

Позднее звезда жаловалась на потребительское отношение со стороны знакомых и коллег. Кудрявцева заявляла, что долгие годы старалась с пониманием относиться к окружающим, но поняла: они откровенно пользовались ее радушием, поэтому перестала угождать всем подряд в надежде заслужить доверие и любовь.