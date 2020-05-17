Глава МВД Чехии признал отсутствие доказательств о «ввозе яда» из России

Москва, 17 мая. Вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что у чешских правоохранителей нет доказательств того, что гражданин РФ с дипломатическим паспортом якобы ввез на территорию республики яд рицин.

Ранее чешские СМИ сообщили, что в конце апреля в столицу Чехии прибыл гражданин РФ с дипломатическим паспортом, у которого при себе якобы имелся яд рицин. При этом чешские журналисты заявили, что приезжий якобы планировал «отравить местных политиков».

«Вы можете его выслать (дипломата – Прим. ФАН) в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. Судя по тому, как все это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», — пояснил Гамачек.

Он также добавил, что после провокационных публикаций в СМИ российскому дипломату начали поступать угрозы. Посольство России в Чехии призвало Прагу предоставить охрану российскому дипломату. Гамачек подчеркнул, что к настоящему моменту сотруднику дипломатической миссии пока не предоставлена охрана, однако переговоры об этом идут.