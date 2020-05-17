Обновление в КПРФ может привести к потере структурой Зюганова политического будущего

Москва, 17 мая. Возможное обновление внутри КПРФ может привести к потере политического будущего партии и ее электората. Вероятные преемники лидера структуры Геннадия Зюганова за последние годы неоднократно становились фигурантами политических скандалов.

Сетевое издание «ИА Реалист» провело экспертный опрос, в ходе которого респонденты назвали ключевыми кандидатами на пост председателя КПРФ экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, депутата Госдумы Валерия Рашкина и Леонида Зюганова.

Как отмечает Nation News, становление одного из них лидером партии может обернуться для КПРФ крупными потерями. Достаточно обратиться к биографии политиков.

Ярче всего о Левченко говорит его провал по части устранения последствий крупного наводнения в Иркутской области летом прошлого года. Когда он уходил в отставку, спикер Совфеда Валентина Матвиенко констатировала, что команда коммуниста «расписалась в некомпетентности».

Кроме того, пресса обвиняла Левченко в растрате бюджетных средств, сокрытии недвижимого имущества и во внесении в местный парламент законопроекта об увеличении зарплаты для себя и других госслужащих в период сложной экономической ситуации в регионе.

Рашкин же отличился сговором с главой так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексеем Навальным осенью 2019 года, после выборов в Мосгордуму. В период предвыборной кампании в столичный парламент одиозный блогер активно продвигал свою систему «Умного голосования», которая предлагала москвичам проголосовать за выбранного Навальным депутата. В итоге из 45 парламентариев от главы ФБК 35 были коммунистами. СМИ заподозрили, что КПРФ использовала блогера для привлечения молодежи, а Рашкин сыграл в этом процессе далеко не последнюю роль.

Запомнился депутат также распространением паники в период пандемии коронавируса, нарушением карантинных мер и дезинформацией.

Внук Зюганова среди всей тройки имеет наибольшие шансы сменить своего деда на посту лидера КПРФ. Сейчас он возглавляет фракцию коммунистов в Мосгордуме, пост занял в конце 2018 года сразу после того, как с должности ушел вице-спикер столичного парламента Николай Губенко. СМИ стали подозревать, что дело вовсе не в «собственном желании» политика уйти с поста, а в том, что Зюганов-старший мог «аккуратно подтолкнуть» своего сопартийца на такой шаг.

Пока никаких конкретных решений об обновлении в партии не принято. Но его возможность нельзя отрицать, учитывая преклонный возраст Зюганова и его проблемы со здоровьем. Если руководить КПРФ будут капиталисты, провокаторы и «блатные», как грубо и коротко можно охарактеризовать названных экспертами кандидатов, партия растеряет те ценности, за которые Зюганов боролся многие годы.

КПРФ в последнее время часто подвергается критике из-за безалаберного отношения к пандемии коронавируса и здоровью россиян. Депутат Госдумы Евгений Марченко назвал партию маргинальной силой за проведение митингов на фоне сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.