Триполи, 17 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что им удалось разоблачить пропаганду Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако «расследование» оперативного штаба «Гнев Вулкана» не выдержало проверки фактами.

Ранее в арабском сегменте соцсетей появились фотографии уничтоженного БМ-21 «Град» — сообщалось, что бойцам армии фельдмаршала Халифы Хафтара удалось уничтожить технику боевиков ПНС. Вскоре после этого радикалы заявили, что «Град» принадлежал ЛНА, и они сами его подорвали, выдав за машину противника.

Стоит отметить, что этот БМ-21 «Град» действительно принадлежал ЛНА, однако в апреле вооруженные бандформирования, подконтрольные ПНС, захватили его. С тех пор радикалы использовали его для обстрелов позиций Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ранее ливийские СМИ сообщили, что жители Триполи остались без воды из-за некомпетентности режима ПНС. На восстановление водоснабжения потребуется как минимум двое суток.