Россияне смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

Москва, 17 мая. Россияне по вечерам до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в Роскосмосе.

Как объяснили в госкорпорации, до конца месяца на большей части России и в странах ближнего зарубежья будет проходить сезон вечерней видимости МКС.

«Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо», — говорится в сообщении.

«Ридус» уточняет, что для того, чтобы увидеть МКС, нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звезды, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут.

Передай #ПриветМКС, ведь её снова видно невооружённым глазом ????????????



До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции!



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Роскосмос ранее пригласил в Россию руководство американской NASA для обсуждения сотрудничества. Как уточнил заместитель гендиректора российской компании по международному сотрудничеству Сергей Савельев, точкой взаимодействия двух государств могут стать амбициозные проекты, связанные с освоением Луны.