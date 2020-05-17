Сирия, 17 мая. На севере Ракки курдские боевики убили и ранили 15 членов «Сирийской национальной армии». В Алеппо продолжается междоусобный конфликт в рядах союзников Турции. В Хаме на мине подорвался мирный житель.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишились двух военнослужащих при взрыве автомобильной бомбы в Ракке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): несет потери в результате междоусобного конфликта на севере Алеппо, в Ракке лишилась 15 боевиков, убитых в столкновении с «Демократическими силами Сирии».

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля САА в Ракке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): отразили нападение протурецких боевиков на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Как передает агентство Al Nour, на севере провинции в зоне оккупации турецкой армии подконтрольной «Сирийской национальной армии» продолжается эскалация междоусобного конфликта. Один из боевиков был застрелен и еще несколько мирных жителей получили ранения в результате перестрелки в центре города Аль-Баб. Инцидент произошел у дорожной развязки Тадеф между боевиками «Аль-Джебхат аш-Шамия» и «Дивизии аль-Хамза». При взаимном обстреле из минометов были также повреждены несколько зданий. Позднее боевики «Аль-Джебхат аш-Шамия» ввели подкрепления в город и установили блокпосты на дороге Аль-Махлек с целью ареста боевиков и сторонников «Дивизии аль-Хамза».

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно данным портала Step News, истребители неизвестные ВВС нанесли авиаудар в окрестностях поселения Муайзила близ города Абу-Кемаль, где расположены позиции иранского Корпуса Стражей Исламской революции. По неподтвержденным данным, при атаке были убиты и ранены 7 ополченцев КСИР, серьезный материальный ущерб был нанесен базе. Напомним, 5 мая базы иранских подразделений были атакованы израильскими ВВС, которые нанесли воздушные удары по укреплениям КСИР близ населенных пунктов Сальхия, Меядин и Аль-Коурия, в результате чего пострадало 14 бойцов. В настоящее время Тель-Авив отрицает причастность к нападению.

Источник в сети Twitter @alkhabour сообщил, в поселке Хувейджа на востоке провинции группа неизвестных открыла огонь из автоматов по мирному жителю, после чего скрылась с места преступления. Позднее поступили уточнения по поводу личности убитого, им оказался бывший член «Демократических сил Сирии». В нападении подозревают террористов «Исламского государства».

Провинция Ракка

В зоне контроля сирийской армии на юге провинции прогремел мощный взрыв. Как переедет агентство Step New, инцидент произошел в поселке Ресафа, где неизвестные лица, предположительно боевики «Исламского государства», установили самодельную бомбу под капот автомобиля сирийских военнослужащих. В результате детонации бомбы погибли офицер САА и солдат, который находился вместе с ним в салоне автомобиля. Ни одна из группировок пока что не взяла на себя ответственность за подрыв автомобиля.

На севере провинции возобновились столкновения на линии разграничения сил протурецких группировок и «Демократических сил Сирии». Согласно данным портала RojavaNetwork в перестрелке к западу от города Тель-Абъяд курдские боевики убили и ранили свыше 15 членов «Сирийской национальной армии».

Провинция Хама

Как сообщает медиаресурс SOHR, мирного житель погиб в окрестностях города Мурек. Мужчина возвращался к себе домой через сельскохозяйственные угодья, когда его автомобиль наехал на противопехотную мину, оставленную боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Напомним, что указанный регион находился в оккупации боевиков до августа 2019 года, когда прилежащие территории и Латаминский котел были зачищены от исламистских бандформирований. Однако, при отступлении боевики бросали оружие и оставляли мины-ловушки на обочине дорог и в жилых кварталах, чтобы замедлить наступление сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.