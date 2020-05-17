Царев объяснил, что стоит за заявлением о смене Зеленским стратегии по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский меняет стратегию по Донбассу, не желая идти по пути своего предшественника Петра Порошенко, заявили в Киеве. Однако, по мнению экс-депутата Рады Олега Царева, реальных действий за этим заявлением все равно не последует.
«Что сейчас делает Зеленский? Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течение шести лет.
У нас сейчас идет изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус людям, которые ведут переговоры в трехсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — сообщила в эфире телеканала «Наш» Марина Бардина, депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа».
По ее словам, Киев двигается по пути выполнения минских договоренностей.
Но, как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей бывший замглавы фракции Партии регионов Олег Царев, в 2014 году вставший на сторону ДНР и ЛНР, «все это просто слова».
«Для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины в Берлин недавно летал [замглавы администрации президента РФ] Дмитрий Козак. Украинская сторона на переговорах не присутствовала. И судя по тому, что по результатам поездки не было сделано официальных заявлений, говорить тут просто не о чем.
Украина вместо выполнения Минских соглашений пытается создать иллюзию какого-то движения. Поэтому и происходят все эти расширения групп, всякие заявления. Но двигаться надо не в этом направлении. Все гораздо проще. Верховная рада Украины еще прошлого созыва проголосовала за закон об амнистии. Возьми — подпиши. Никто Зеленскому не мешает и ничего для этого не нужно, только шариковая ручка. Но он не подписывает. Хотя именно это было бы существенным шагом вперед. Точно так же и с другими пунктами Минских соглашений», — заметил Олег Царев.
Политик считает, что сейчас в Киеве продолжат информационный шум.
«Если бы они хотели двигаться, они бы двигались. А новый информационный шум им понадобился именно сейчас потому, что на последней встрече по Донбассу российская сторона предупредила, что переговоров не будет, если не будет реальных движений со стороны Украины. Прошло время, а движений нет. Киев реально ничего не делает. Поэтому и придумал создать хотя бы иллюзию того, что что-то происходит», — объяснил Царев.