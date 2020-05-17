Царев объяснил, что стоит за заявлением о смене Зеленским стратегии по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский меняет стратегию по Донбассу, не желая идти по пути своего предшественника Петра Порошенко, заявили в Киеве. Однако, по мнению экс-депутата Рады Олега Царева, реальных действий за этим заявлением все равно не последует.

«Что сейчас делает Зеленский? Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течение шести лет. У нас сейчас идет изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус людям, которые ведут переговоры в трехсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — сообщила в эфире телеканала «Наш» Марина Бардина, депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа».

По ее словам, Киев двигается по пути выполнения минских договоренностей.

Но, как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей бывший замглавы фракции Партии регионов Олег Царев, в 2014 году вставший на сторону ДНР и ЛНР, «все это просто слова».

«Для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины в Берлин недавно летал [замглавы администрации президента РФ] Дмитрий Козак. Украинская сторона на переговорах не присутствовала. И судя по тому, что по результатам поездки не было сделано официальных заявлений, говорить тут просто не о чем. Украина вместо выполнения Минских соглашений пытается создать иллюзию какого-то движения. Поэтому и происходят все эти расширения групп, всякие заявления. Но двигаться надо не в этом направлении. Все гораздо проще. Верховная рада Украины еще прошлого созыва проголосовала за закон об амнистии. Возьми — подпиши. Никто Зеленскому не мешает и ничего для этого не нужно, только шариковая ручка. Но он не подписывает. Хотя именно это было бы существенным шагом вперед. Точно так же и с другими пунктами Минских соглашений», — заметил Олег Царев.

Политик считает, что сейчас в Киеве продолжат информационный шум.