Шишкова впервые рассказала, почему не стала женой Тимати

Москва, 17 мая. Российская модель Алена Шишкова объяснила, почему рэпер Тимати не взял ее замуж.

Шишкова призналась, что Тимати не был тем человеком, с которым она хотела бы провести остаток своей жизни. По ее словам, связывать себя брачными узами с мужчиной необходимо только тогда, когда нет сомнений.

«В силу возраста или из-за выгоды точно не надо. Вообще, у нас девушки путают понятия «выйти замуж» и «найти любовь навсегда». Девушки! Это не равнозначные понятия», — написала Шишкова в своем Instagram.

Ране нынешняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова объяснила, почему рэпер отправился на отдых на Мальдивы, оставив ее одну с маленьким сыном. Фанаты предположили, что Тимати бросил возлюбленную одну в России из-за ссоры.

Пользователи Сети раскритиковали рэпера, однако его возлюбленная заявила, что не видит в этом ничего предосудительного. При этом перед отъездом Тимати Решетова сообщила, что уволила няню своего сына. Модель призналась, что не способна самостоятельно следить за ребенком, поэтому ей необходима помощь няни. По словам Решетовой, няня малыша «слишком много на себя брала» и ухаживала за малышом исходя из своих убеждений. Возлюбленная Тимати также добавила, что няня не должна становиться заменой матери, поэтому ее мнение всегда должно быть в приоритете. Кроме того, Решетова призналась, что стала больше уделять свободного времени своему сыну.