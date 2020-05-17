Хакеры угрожают выложить в Сеть «грязные секреты» Трампа

Нью-Йорк, 17 мая. Группа хакеров-вымогателей REvil требует от президента США Дональда Трампа 42 миллиона долларов в Bitcoin или Monero, угрожая в случае отказа выложить в Сеть «грязные секреты» о нем. Об этом сообщает американское издание Page Six.

REvil известна тем, что получила персональные данные многих голливудских звезд, которые знаменитости не желали придавать огласке. Информация, связанная с селебрити и главой государства, была добыта в результате взлома нью-йоркской юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks одного известного адвоката, представляющего интересы многих знаменитостей, среди которых Мадонна, Леди Гага, Элтон Джон и Роберт Де Ниро.

Хакеры получили доступ к контрактам, личным перепискам, соглашениям о неразглашении и прочим конфиденциальным сведениям звезд. Злоумышленники предусмотрительно зашифровали данные и избавились от резервных копий. Единственный способ получить код для дешифровки — выплатить им требуемую сумму. В противном случае компромат будет опубликован.

Сам юрист общаться с хакерами отказывается, мотивируя свое решение тем, что они могут опубликовать данные и после получения денег. При этом следующей их жертвой может стать американский лидер.

«Идут выборы, и мы вовремя нашли кучу грязного белья… Мистер Трамп, если вы хотите остаться президентом, поторопите ваших парней. И вы, избиратели, будьте уверены, после такой публикации вы не захотите видеть его президентом», — заявили мошенники.

На принятие решения главе Белого дома в REvil отвели одну неделю.

Напомним, что в ноябре 2020 года в Соединенных Штатах должны состояться выборы 46-го президента.