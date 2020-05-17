Рост распространения коронавируса остановился. События дня. ФАН-ТВ

Путин о высоких технологиях

Россия — это отдельная цивилизация, для сохранения которой необходимо делать упор на развитие высоких технологий. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — сказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

По мнению главы государства, важно не только не забывать об отечественной базе в сфере высоких технологий и использовать ее конкурентные преимущества, но и анализировать разработки других стран. Путин отметил, что без фундаментальной науки, научных школ и профессиональных кадров собственных высокотехнологичных видов вооружения у России не существовало бы.

«Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но нам нужно опираться в самом широком смысле слова на те достижения, которые были достигнуты еще прошлыми поколениями», — добавил президент.

Ранее Путин предложил создать в России национальную базу генетической информации. С помощью генного фонда президент предложил обеспечить стране «свой суверенитет» в вопросе владения такими данными.