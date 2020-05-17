Рост распространения коронавируса остановился. События дня. ФАН-ТВ

Путин о высоких технологиях
Россия — это отдельная цивилизация, для сохранения которой необходимо делать упор на развитие высоких технологий. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — сказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
По мнению главы государства, важно не только не забывать об отечественной базе в сфере высоких технологий и использовать ее конкурентные преимущества, но и анализировать разработки других стран. Путин отметил, что без фундаментальной науки, научных школ и профессиональных кадров собственных высокотехнологичных видов вооружения у России не существовало бы.
«Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но нам нужно опираться в самом широком смысле слова на те достижения, которые были достигнуты еще прошлыми поколениями», — добавил президент.
Ранее Путин предложил создать в России национальную базу генетической информации. С помощью генного фонда президент предложил обеспечить стране «свой суверенитет» в вопросе владения такими данными.
Рост распространения коронавируса остановился
В России остановился рост распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу «Россия-1». По ее словам, ситуация с COVID-19 стабилизируется во всех регионах нашей страны. Однако, Попова предупредила, что соблюдать правила профилактики придется достаточно долго, несмотря на положительную динамику. Чтобы избежать новой вспышки заболеваемости, граждане должны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, транспорте и на рабочем месте. Согласно данным оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 17 мая в РФ COVID-19 подтвержден у 281 752 человек. За весь период пандемии выздоровели более 67 тысяч (67 373), скончался 2631 пациент. Отметим, сейчас в некоторых регионах России режим ограничений частично снимают.
Вузы дадут студентам рассрочку
Российским вузам рекомендуется по возможности предоставлять студентам максимальные рассрочки на оплату обучения. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он также уточнил, что принципы установки цены за обучение будет определять министерство, вуз не сможет выставить произвольную стоимость. Напомним, ранее министерство науки и высшего образования рекомендовало университетам не поднимать стоимость на обучение выше уровня 2019 года. Это наиболее рациональное решение, которое позволяет защитить интересы всех сторон учебного процесса. И по словам Фалькова, большинство российских вузов в связи со сложившейся ситуацией в стране поддержали решение не повышать цену.