Недовольные врачи организовали «коридор позора» премьеру Бельгии

Брюссель, 17 мая. Врачи одной из ведущих больниц в Бельгии — «Сен-Пьер» — организовали «коридор презрения и позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес во время ее визита в медицинское учреждение.

Около 120 врачей, медицинских сестер и работников скорой помощи выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице, а по мере приближения кортежа премьера разворачивались к машинам спиной. Таким образом они хотели продемонстрировать свое недовольство тем, как власти страны относятся к системе здравоохранения в период пандемии.

«Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы», — объяснил представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.

Врачи, кроме того, недовольны распоряжением властей об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость.

Вильмес пообещала персоналу «Сен-Пьера» позаботиться о том, чтобы сотрудникам была оказана поддержка. Сектор здравоохранения, по ее словам, «нуждается в реструктуризации и дополнительном финансировании».

По последним данным, в Бельгии зафиксировано более 55,2 тысячи случаев COVID-19. Из них около 14 тысяч пациентов выздоровели, свыше девяти тысяч скончались. Вопрос об оказании прямой финансовой поддержки врачей рассматривается уже больше месяца, однако никаких конкретных решений до сих пор не принято.

Тем временем в России на доплаты врачам выделили свыше 27,5 миллиарда рублей. Федеральное казначейство обеспечивает жесткий контроль за выплатами, а также помогает органам здравоохранения обеспечить взаимодействие по проведению кассовых расходов.

На этой неделе исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении медикам скорой помощи, работающим с инфицированными COVID-19, по 50 тысяч рублей в месяц, а врачам в стационарах — по 80 тысяч рублей.