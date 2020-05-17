Шестилетний сын Галкина и Пугачевой изобрел «машину будущего»

Москва, 17 мая. Российский юморист Максим Галкин похвастался изобретательским талантом своего шестилетнего сына Гарри.

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram видеоролик, на котором сын демонстрирует отцу машинку, сделанную из конструктора. Гарри назвал изобретение машиной «Будущего». Гарри подчеркнул, что придумал эту «штуковину» сам, без какой-либо схемы.

«Папочка, я сделал такую штуковину сам, без схемы. Сам додумался как-то в голове», — сказал ребенок.

Подписчики высоко оценили изобретательский талант сына Галкина, а также удивились уровню развития и воспитания ребенка.

«Приятно посмотреть на достойных родителей и любящих детей!» — отмечает vcratce.

«Илон Маск нервно курит в сторонке», — считает jorik_objorik151.

«Хороший парень растет. Умный и талантливый», — пишет maslovsskay.

«Какой воспитанный и интеллигентный мальчик! Приятно посмотреть!» — делится мнением kseniaabies.

«А может и правда будет изобретателем?» — задается вопросом vlada.boyarski.

«Нобелевскую этому парню», — считает nata.veselkina.

Ранее дочь Пугачевой и Галкина поздравила подписчиков с Вербным воскресеньем прочитав небольшое стихотворение, посвященное большому христианскому празднику. Кроме того, шестилетняя Лиза рассказала о том, как в разных странах называют космонавтов, напомнив о Дне космонавтики.