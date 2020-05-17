Донбасс сегодня: «Правый сектор» расстрелял солдат ООС, операция СБУ привела к потерям ВСУ

Донбасс, 17 мая. Обстрел украинских силовиков привел к обесточиванию стратегического предприятия в ЛНР. ВСУ воюют с «Правым сектором»1. Оружие и боеприпасы из зоны боевых действий вывозятся в украинские регионы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Луганская и Донецкая народные республики за сутки обстреляны войсками Украины 16 раз. В ДНР представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня за 16 мая зафиксировали 13 обстрелов в направлении девяти населенных пунктов, в том числе Донецка и Горловки. Огонь открывался из минометов калибром 82 и 120 мм, гранатометов и вооружения боевых машин пехоты (БМП), стрелкового оружия. В Горловке частично разрушены четыре жилых дома.

В ЛНР под огонь попали Березовское, Смелое и Донецкий. В Березовском снарядами повреждена высоковольтная линия электропередач, которая подавала электричество на Алчевский металлургический комбинат. Для продолжения бесперебойной работы предприятие перевели на резервную линию энергоснабжения.

«Правый сектор»* установил незаконный блокпост в зоне ООС

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН предоставили информацию, полученную от источника из 54-й механизированной бригады украинской армии. Националисты из организации «Правый сектор» недавно прибыли в зону ответственности бригады и установили незаконный пункт пропуска на трассе между населенными пунктами Очеретино и Александрополь Донецкой области. На несанкционированном посту радикалы досматривают людей, гражданский транспорт и перевозимые грузы. При досмотре с водителей собирают деньги за пересечение блокпоста. С грузовых авто требуют по 1 000 гривен, а с легковых машин — 200. Тех, кто отказывался платить мзду, объявляют сепаратистами, подбрасывая им карты республиканского оператора сотовой связи ДНР «Феникс». После обвинений еще раз предлагают откупиться, но только уже за 5 000 гривен.

Командир 54-й бригады Алексей Майстренко решил, что конкуренты по взиманию денежных средств с местного населения ему не нужны и отправил вооруженную группу солдат к националистам, чтобы договориться о снятии процента с поборов. Вместо сделки произошла перестрелка. В итоге погибли двое солдат бригады, двое ранены. В «Правом секторе» ранения также получили два человека. Информацию об инциденте командование бригады скрывает и намерено представить, как боевые потери, полученные в результате обстрела «террористами».

Оружие и боеприпасы из зоны ООС вывозятся на Украину

Разведка дончан сообщает о незаконном сбыте оружия и боеприпасов военнослужащими 128-й горно-штурмовой бригады ВС Украины. Также предприимчивые «защитники» активно продают спецсредства производства США, переданные украинской армии для «войны с Россией». В Донецкой области Служба безопасности Украины провела спецоперацию по выявлению контрабандных каналов торговли оружием. В ходе оперативной закупки солдат ВСУ продал три автомата, 20 гранат, 5 000 патронов и два прибора ночного видения американского производства.

Когда солдата вычислили, тот попытался скрыться на машине, но не справился с управлением. Военнослужащего задержали сотрудники СБУ. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство по факту незаконного сбыта оружия и боеприпасов. В бригаду прибыла проверка из штаба силовой операции.

Взрывное устройство сработало рядом с тайником ВСУ

В луганском оборонном ведомстве корреспонденту ФАН рассказали о случае в 30-й механизированной бригаде противника. Сотрудниками СБУ в Луганской области проводились специальные рейды по проверке сведений о наличии тайников с оружием. В районе Золотого региональное управление украинской спецслужбы выявило схрон с оружием и боеприпасами.

Оружие спрятали военнослужащие 30-й бригады. Но спецслужбисты, не пригласив взрывотехников для проверки наличия закладок, направили трех солдат на изъятие содержимого тайника. Во время выемки сработала растяжка, ранение получили двое военных. Они доставлены в госпиталь Северодонецка. Чтобы скрыть свою причастность к ранениям солдат, сотрудники СБУ вынудили непосредственного командира пострадавших изложить в отчете потери, как боевые, полученные в результате обстрела позиций противником.

1 Организация запрещена на территории РФ.