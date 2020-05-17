Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае, сорвавшись с высоты

Дубай, 17 мая. Фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина, известная как Юлия Мэй, трагически погибла в Объединенных Арабских Эмиратах, сорвавшись с высоты.

Свидетельница трагедии Наталья рассказала, что утром 15 мая девушка пришла к скале, чтобы запечатлеть рассвет на свой профессиональный фотоаппарат. Когда съемка была окончена, она попросила сделать несколько кадров с ней на телефон.

«Я сделала фотографии с одной стороны горы, потом Юлия захотела сфотографироваться с другой стороны. Она подошла к краю скалы, стала садиться на корточки, потеряла равновесие и упала вниз со скалы с высоты около 10 метров на острие», — сообщила девушка.

Наталья уточнила, что после инцидента один из членов группы спустился к сорвавшейся Хабибуллиной, одновременно сообщив о случившемся в службу спасения. Специалисты сказали делать массаж сердца и искусственное дыхание, чтобы вернуть пульс, но это не помогло. Из-за непростых дорожных условий машина скорой добиралась до места больше часа, девушка была мертва. По словам Натальи, гибель от падения была мгновенной.

Родные фотографа столкнулись со сложностями транспортировки тела в Россию. Страховка истекла, а свидетельство о смерти для обращения в консульство РФ на выходных в Дубае получить невозможно. Близкие просят содействия у всех, кто может помочь.

Ранее инцидент с россиянами произошел в Турции. Семья из четырех человек отправилась на самостоятельную экскурсию в каньон Гейнюк, выбрав для путешествия трехместный электрический велосипед. Во время движения по горной дороге глава семейства по неизвестной причине не справился с управлением, и велосипед рухнул в каньон. В результате падения супруги и их сын получили легкие повреждения от ударов о камни, а девочка была тяжело ранена и скончалась.