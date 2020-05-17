Малелетние дети в ЕАО спасли отца-наркомана от тюрьмы

Биробиджан, 17 мая. Жителя Еврейской автономной области (ЕАО) обвинили в незаконном изготовлении и покупке наркотиков в крупном размере.

Смидовичский районный суд рассмотрел материалы дела в отношении 32-летнего подсудимого. Мужчине грозило до десяти лет лишения свободы и штраф в размере полумиллиона рублей.

Наркозависимый мужчина признал свою вину по статье 228 УК России. Судья принял во внимание наличие у виновного малолетних детей. Жителя ЕАО решили не изолировать от общества, а оставить в семье. Согласно статье 73 УК РФ, мужчину осудили на условный срок.

Ранее сообщили, что в Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который делал закладки с наркотиками. У мужчины изъяли более десятки свертков с запрещенными веществами.

Еще один инцидент произошел в Архангельске, где 16-летний парень пытался сбыть наркотики в Интернете. Несовершеннолетний сам купил товар и планировал перепродать наркотики.