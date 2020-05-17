Власти Германии предостерегли от использования WhatsApp

Берлин, 17 мая. Федеральные власти Германии предостерегли от использования мессенджера WhatsApp. Письмо с предупреждением в ведомства разослал уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер.

«Просто в результате отправки сообщений каждый раз WhatsApp получает метаданные, которые передает Facebook», — объяснил он.

Кельбер уточнил, что американская компания таким образом может получить IP-адрес, данные о местоположении, информацию о смартфоне и его операционной системе или дату и время отправки сообщения. На основании такой информации можно составить профиль пользователя. Например, о его работе, финансовом положении, хобби и болезнях.

Отметим, что Facebook и WhatsApp в последнее время стали местами распространения фейков о пандемии коронавируса. Авторы недостоверной информации о COVID-19 пытаются посеять панику среди населения.

Кроме того, компания Facebook не раз оказывалась в центре громких скандалов, например, из-за утечки данных миллионов пользователей и передачи их западным спецслужбам, слежки, а также игнорировании норм законодательства РФ.

Многие эксперты уже не раз призывали россиян в целях безопасности отказаться от использования зарубежных сервисов.