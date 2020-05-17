Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 17 мая.

Меркель намерена решительно действовать по вопросу урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, считает Рар. Политолог Рар объяснил, почему Меркель намерена решительно действовать по вопросу Донбасса.

Российский тренер по фигурному катанию Тарасова ответила спортсменке Родниной, которая подвергла ее жесткой критике. Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной».

Серьезная авария произошла на улице Ульянова в Саранске, водитель иномарки погиб, сообщили очевидцы в соцсетях. Страшное ДТП с участием иномарки произошло в Саранске, есть жертвы.

Башар Асад возвращает мир в Сирию, улучшая условия жизни вынужденных переселенцев. Асад защищает Сирию от коронавируса, улучшая условия жизни беженцев внутри страны.

Более девяти тысяч случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, выздоровели 4207 человек, скончались 94. В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса за сутки.

Вассерман допустил, что американцы могут нанести удар по трем направлениям. Вассерман раскрыл планы США после эпидемии COVID-19.

Украинское издание Znaj опубликовало материал, в котором не скрывает радости, что в Крыму есть проблемы с водоснабжением. Радующиеся проблемам в Крыму СМИ Украины ждут катастрофы на полуострове.

В украинском учебнике утверждается, что французы и евреи могли прийти на свои земли из Галичины, а белорусы— неславяне. В Сети высмеяли неожиданные «открытия» в украинском учебнике по географии.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 17 мая в Сирии. События в Сирии 16 мая: американцы охраняют нефть, МиГ-29 на Хмеймиме, ликвидация главаря «Имарат Кавказ»1.

Серьезное ДТП произошло на трассе Крымск — станица Неберджаевская в Краснодарском крае, погибли два человека. Легковушку сильно покорежило в ДТП с микроавтобусом на Кубани, есть жертвы.

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