Путин рассчитывает на сотрудничество нового правительства Нетаньяху с Россией

Москва, 17 мая. Президент РФ Владимир Путин высоко ценит отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рассчитывает, что новое правительство под его руководством продолжит сотрудничать с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В воскресенье российский лидер направил Нетаньяху поздравительную телеграмму по случаю его вступления в должность главы израильского кабмина на новый срок.

«Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул президент РФ в тексте.

По словам Путина, сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и согласуется с обеспечением мира, безопасности и стабильности.

Напомним, что 17 мая Нетаньяху представил парламенту состав нового, 35-го правительства Израиля. За доверие новому кабинету министров высказались 73 из 120 депутатов.