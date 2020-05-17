Тарасова рассказала о своем отношении к работающим в Госдуме спортсменам

Москва, 17 мая. Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем отношении к спортсменам, которые избираются депутатами Госдумы.

«У меня не укладывается в голове, как это можно после такого живого дела, которым ты занимался. После спорта, ежедневного адреналина. Тебя стольким вещам научили, ты столько знаешь. Иди, учи сам или сама! Нет. Идут туда, где денег больше», — сказала тренер в комментарии «Спорт-Экспресс».

Тарасова выразила уверенность, что «спортсмены не украшают Госдуму», также добавила, что Светлана Журова «единственная, кто находится на своем месте».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина подвергла жесткой критике тренера Татьяну Тарасову за ее высказывания о хореографе Елене Черкасской.

В одном из интервью Тарасова заявила, что Роднина якобы отправила больную раком Черкасскую на соревнования в Австралию. В свою очередь Роднина заявила, что у Тарасовой «давно что-то с мозгами», напомнив, что события, которые описывала Тарасова происходили в 1981 году, а Черкасская умерла в 2001 году.