Вирусолог Аграновский заявил, что носить маски на улицах бессмысленно и вредно

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке роста распространения коронавируса в России, но предупредила, что «жить в новых условиях из-за пандемии придется достаточно долго». Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский пояснил, о каких условиях идет речь.

«На сегодняшний день рост распространения коронавируса в РФ остановлен, стабилизация отмечается по всей стране, — сказала Анна Попова в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». — День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью».

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что россиянам следует продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и летом.

«Ориентироваться нужно на то, что и летом придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, — сказала Попова. — Жить в новых условиях из-за пандемии коронавируса придется достаточно долго».

Как пояснил в комментарии Федеральному агентству новостей вирусолог Алексей Аграновский, речь идет в первую очередь о ношении масок и перчаток в общественных местах.

«Действительно, соблюдение мер предосторожности должно сохраниться. Более того, оно будет тянуться долго, пока не изобретут вакцину или противовирусные препараты, или когда тема коронавируса перестанет быть главной и единственной во всех СМИ и ток-шоу. Люди все равно будут заражаться и болеть, но внимание к этой проблеме не должно быть чрезмерным», — сказал Аграновский.

Профессор полагает, что после выступления Анны Поповой в России начнется постепенное снятие неприятных ограничений для бизнеса и для граждан.

«Я имею в виду, например, ограничения передвижений граждан, в том числе такие неоправданные, как на личном транспорте в Москве. Это слишком, понимаете? Надеюсь, такие излишние ограничения отменят первыми, а затем будут постепенно ослаблять все остальное, чтобы люди ходили на работу, зарабатывали деньги и всё наконец-то зашевелилось. Сейчас для этого еще не время, но, будем надеяться, что скоро все стабилизируется», — говорит Аграновский.

По мнению вирусолога, говорить об остановке пандемии пока преждевременно.