علق المحلل السياسي أندريه كوشكين لوكالة الأنباء الفيدرالية عن كيف تمكنت الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد من تطبيع الحياة في البلاد بعد سنوات عديدة من الحروب بتحسين حياة المواطنين النازحين داخليًا ، واستعادة البنية التحتية في الأراضي المحررة ، ومكافحة فيروس كورونا بنجاح.

تهيئة ظروف أفضل للاجئين

نفذت حكومة محافظة القنيطرة السورية ، بالتعاون مع عدد من المنظمات الحكومية ، حملة لتحليل الركام ومدافن النفايات بالقرب من أماكن إقامة النازحين في ضواحي دمشق.صرحت وكالة الأنباء السورية عن هذه معلومات.

وفقا لبيان من رئيس محافظة القنيطرة الإدارة حسين إسحق الجاري العمل تهدف إلى تحسين ظروف معيشة النازحين الذين أجبروا على البقاء في هذا الوضع لأنهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم. وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن تصبح هذه التدابير إحدى الأدوات في مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد كوفييد-19.

ووفقًا لعبد الغني جعفر ، مدير إدارة قسم التخلص من النفايات الصلبة ، فإن تحليل الحطام ، بشكل رئيسي من الحجارة والأنقاض ، وكذلك مدافن النفايات ، سيكون إضافة إلى تطهير الأماكن العامة ، بما في ذلك الطرق والمدارس والمساجد والمحلات التجارية. وبحسب السلطات السورية ، فإن هذا سيسمح بمواجهة حالات الإصابة الجديدة في البلاد.

تحتدث رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوفا والخبيرة في رابطة العلماء السياسيين العسكريين أندريه كوشكين ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية ، عن أهمية تحسين حياة النازحين في سوريا.

وفقًا لما قاله محاور وكالة الانباء الفدرالية ، من الضروري إدراك حقيقة أن الأعمال العدائية التي بدأت عام 2011 في سوريا أجبرت العديد من السكان على مغادرة منازلهم والتنقل في جميع أنحاء البلاد وحتى عبور الحدود.

وصرح الخبير: "ولهذا السبب سيكون العامل الرئيسي في بداية فترة التنمية السلمية هو عودة اللاجئين ، كما قال ممثلو الحكومتين السورية والروسية مرارا وتكرارا. نرى اليوم أن دمشق الرسمية تفعل كل شيء حتى يتمكن الناس من العودة والبدء في العيش حياة سلمية في المناطق الخاضعة للسيطرة:بناء المنازل والعمل وتنمية الاقتصاد والشعور بالأمان. غير أن هذه ليست عملية سريعة ، ويرجع ذلك في الاساس إلى المعارضة من الغرب ، بما في ذلك تركيا.

ومن الصعب تحديد عدد النازحين داخليا الموجودين حاليا في هذه المحافظة تحديدا. وهذا يتطلب عمل الحكومة السورية إلى جانب أخصائيين روس من مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة”.

استعادة الحياة السلمية

وفقا للعالم السياسي ، فإن الحكومة السورية اليوم ، برئاسة بشار الأسد ، لديها مهمة ذات أولوية - تهيئة جميع الظروف ، بما في ذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ، التي تفضي إلى عودة سكان البلاد إلى ديارهم. وهذا لا ينطبق على اللاجئين داخل البلد فحسب ، بل ينطبق أيضا على أولئك الذين يعيشون في الخارج. غير أنه في الوقت الذي تجري فيه هذه العملية ، يجب إيلاء الاهتمام للظروف المعيشية للنازحين داخليا.

يقول أندريه كوشكين: "بالطبع ، من المهم استعادة البنية التحتية ، وكذلك خلق الظروف الاجتماعية التي تشجع وتمكن الناس من بناء حياتهم".

مكافحة ناجحة لفيروس كورونا

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 51 حالة إصابة بفيروس كورونا في سوريا. هذا مؤشر منخفض إلى حد ما مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

تمكنت الحكومة السورية ، بقيادة الرئيس بشار الأسد ، من تحقيق ذلك من خلال اتخاذ تدابير في الوقت المناسب للحد من انتشار الفيروس. حظرت السلطات التنقل بين المحافظات دون سبب محدد ، وأعلنت إغلاق المتاجر والمقاهي ، كما بدأت في تطهير الأماكن العامة بانتظام.

ووفقًا لما قاله محاور وكالة الأنباء الفيدرالية، فإن إزالة الأنقاض ومكبات النفايات له تأثير إيجابي ليس فقط على الظروف المعيشية للاجئين داخل سوريا ، ولكن أيضًا على مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

و انهى أندري كوشكين. "من الضروري أن نفهم أن وجود تركيز كبير من الناس في منطقة صغيرة يشكل منطقة خطر لانتشار الفيروس. ولذلك ، علينا أن نولي اهتماما خاصا لهذه الأماكن ، وهو ما نراه من الحكومة السورية. خلق ظروف أفضل لهؤلاء الناس سيساعد على احتواء انتشارهذا المرض الجديد".