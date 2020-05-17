Россию и Китай могут отстранить от достройки АЭС «Дукованы» в Чехии

Прага, 17 мая. Компании из России и Китая, которые подали заявки на участие в тендере на постройку нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии, могут отстранить от конкурса. Об этом сообщили местные СМИ.

Вице-премьер Чехии и глава Минпромторга Карел Гавличек 27 апреля сообщил о том, что правительство на очередном заседании рассмотрело вопрос о расширении АЭС «Дукованы». Однако, как удалось выяснить журналистам, он умолчал о «некоторых деталях».

«Правительство одобрило тайный документ, который из достройки АЭС «Дукованы» может исключить Россию и Китай», — говорится в сообщении.

Как уточнили СМИ, РФ и КНР могут отстранить от достройки АЭС «Дукованы» как страны, якобы «представляющие угрозу» национальной безопасности Чехии.

АЭС «Дукованы» — первая атомная электростанция, построенная в Чехии. Она расположена приблизительно в 30 километрах на юго-запад от Тршебича на западе Моравии, между деревнями Дукованы, Славетице, Роуховани.

Станция принадлежит и управляется компанией CEZ Group. В настоящее время она проводит тендер на строительство пятого энергоблока, который должен быть готов к 2036 году. Заявки на участие в тендере подали шесть фирм, среди них: «Росатом» и китайская China General Nuclear Power.

Отношения между Россией и Чехией осложнились после решения муниципальных властей снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после снятия с постамента статуи дважды Героя Советского Союза.