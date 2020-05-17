Врачи в Северной Осетии впервые выявили коронавирус у новорожденного

Владикавказ, 17 мая. Коронавирус подтвердился у новорожденного в Северной Осетии, сообщили в Минздраве республики.

Женщина заразилась COVID-19 во время беременности, ее ребенок родился с инфекцией. Роженицу уже выписали с малышом из больницы, их отправили домой.

Состояние женщины и ребенка удовлетворительное, они находятся под присмотром медиков. Это первый случай передачи вируса от матери и ребенка.

В России все новорожденные от матерей с вирусом рождались здоровыми. И в научном сообществе считали, что COVID-19 не передается плоду. Сейчас врачи изучают, как вирус влияет на развитие ребенка в утробе матери.

Специалисты предложили две модели по развитию эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Согласно первой, в некоторых регионах пик заболеваний прошел 8-10 мая и число случаев COVID-19 постепенно пойдет на спад.

Однако в крупных городах России пик коронавируса ожидается в конце мая, но скорость выздоровления выше, чем скорость распространения вируса. Эпидемиологи считают, что объективно говорить о ситуации можно только через две недели.