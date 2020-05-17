В Совфеде объяснили турецкому министру, почему нельзя шутить с Россией

Турция хочет использовать Россию, чтобы решить свои политические задачи на Ближнем Востоке, однако не считает ее настоящим союзником — лишь «соседом, которого не выбирают». Такое заявление сделал в эфире «Голоса Америки» бывший министр обороны Турции Фикри Ышык. О том, возможно ли полноценное партнерство между Турцией и Россией — в материале Федерального агентства новостей.

Бывший глава Минобороны Турции беседовал с американским адмиралом Джеймсом Ставридисом, который является командующим силами НАТО в Европе. Темой беседы было «будущее трансатлантического союза». Разумеется, не обошлось и без обсуждения роли России.

Соседей не выбирают

Фикри Ышык ответил отрицательно на вопрос о том, сближается ли Турция с Россией, напомнив, что «именно Россия была причиной вступления Турции в НАТО». У Анкары нет стратегических отношений с Москвой, заявил экс-министр.

«Мы очень хорошо знаем Россию. То, что у нас близкие отношения, в особенности в экономике, не означает, что это стратегические отношения. У Турции стратегические отношения с НАТО, но для решения сирийского кризиса и других региональных проблем необходимо участие России», — объявил Ышык.

По словам Ышыка, Турция вынуждена тесно сотрудничать с Россией, чтобы разрешить свои проблемы в Сирии, поскольку администрация Барака Обамы не пожелала «решительно разобраться с Асадом».

«До того, как Россия вступила в игру в Сирии, был шанс решить проблему без Асада, но администрация США не действовала решительно, они смотрели на ситуацию со стороны, пока правила игры полностью не изменились. Реальное решение так и не было найдено. [Поэтому Турции] необходимы близкие отношения с Россией, чтобы найти решение, однако эти отношения — не стратегические, а тактические, — подчеркнул Фикри Ышык. — Турция является и останется лояльным членом НАТО. Но кроме того, Россия наш сосед. Можно выбирать друзей и союзников, но не соседей. И с соседями надо поддерживать хорошие отношения».

При этом в беседе с командующим силами НАТО экс-министр защищал решение Анкары о покупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400. США, по словам Ышыка, вели себя «нечестно» по отношению к Турции.

«Мы же союзники. Мы попросили у вас [системы ЗРК] Patriot, но вы потребовали вдвое больше, чем русские за С-400, и отказались передавать технологии и создавать совместное производство. А когда мы заявили, что рассмотрим другие предложения, вы стали угрожать Турции санкциями, — напомнил экс-министр. — Это не честное поведение».

Непростые отношения

Исторически отношения между Россией и Турцией всегда были очень сложными, и ни та, ни другая сторона об этом никогда не забывали. В феврале 2020 года во время максимальной эскалации в Идлибе, когда Турция открыто поддержала незаконные вооруженные формирования против сирийской армии, советник президента Месут Хаккы даже заявил, что «Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова». Тогда турецкие националистические круги обвинили РФ в гибели своих военнослужащих, попавших вместе с боевиками под удар сирийской авиации.

Высшее руководство двух стран — президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — приложили значительные усилия для того, чтобы вытянуть отношения между странами из той ямы, где они оказались в конце 2015 года, когда ВВС Турции сбили российский Су-24 над северной Сирией, а боевики-националисты Альпарслана Челика убили командира экипажа подполковника Олега Пешкова. Экономические санкции со стороны России (в частности, исчезновение российских туристов, приносивших огромные доходы) вызвали волну антироссийской риторики в Турции.

Удар за ударом

Президент Эрдоган смог частично разрядить обстановку лишь летом следующего года, когда принес извинения за гибель российского летчика — категорически отказавшись при этом извиняться за уничтожение Су-24. «За кадром» остались истинные причины жестких действий Турции в этом районе — самолет Олега Пешкова наносил удары по боевикам из протурецких группировок, которые годами действовали в районе хребта Байырбуджак, прокладывая путь для аннексии сирийских территорий.

Уже в декабре 2016 года по российско-турецким отношениям был нанесен новый удар — 22-летний националист Мерт Алтынташ убил посла Андрея Карлова. Причиной убийства вновь стала Сирия — покушение произошло на фоне успехов сирийских и российских сил в освобождении Алеппо. На этот раз власти Турции решительно осудили попытку подорвать отношения между двумя странами, обвинив в покушении сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Судьба «Сочи» и «Москвы»

Сирия оставалась важнейшей точкой взаимодействия для России и Турции, и тяжесть противоречий, касавшихся сирийской войны, часто перевешивала успешные эпизоды экономического сотрудничества — возобновление туризма, строительство специалистами Росатома турецкой АЭС «Аккую» и покупку Турцией российских ЗРК С-400 вопреки угрозам со стороны США.

Уже к началу 2019 года стало очевидно, что Москва и Анкара совершенно по-разному представляют происходящее в Сирии. Пока Россия была сосредоточена на борьбе с международным терроризмом, Турцию интересовало прежде всего свержение законного президента Башара Асада. Закрепившись в северной Сирии, Турция помогла создать альтернативные органы государственного управления — так называемое «Временное правительство Сирии» — и взяла под начало десятки тысяч сирийских боевиков, чтобы использовать их против сирийской армии, если та попробует силой вернуть эти земли.

Сочинское соглашение, подписанное в сентябре 2018 года, не улучшило ситуацию — уже вскоре стало ясно, что Турция не выполняет свои обязательства, позволяя радикалам во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» хозяйничать в Идлибской зоне деэскалации. Территория Большого Идлиба — которая является давней геополитической целью Турции — остается последней частью Сирии, которая находится под контролем антиправительственных сил, и во многом благодаря позиции Анкары.

Турция не добилась разоружения джихадистов и не создала буферную зону безопасности на границах Идлиба. С попустительства Турции террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» перехватили у протурецких группировок контроль в регионе и практически непрерывно совершали вылазки против правительственных сил. Сирийской Арабской Армии не оставалось ничего, кроме как пойти в наступление в марте 2019 года, и Москва активно поддержала контртеррористическую операцию — к крайнему неудовольствию Турции.

Московское соглашение

В начале 2020 года ситуация в Идлибе достигла своего максимального обострения. Турция фактически начала прямое военное вторжение на территорию Сирии, обеспечивая боевиков разведывательной и логистической поддержкой, боеприпасами, и даже военной техникой. Боевики запрещенной в Турции группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» шли в бой на новенькой турецкой бронетехнике, турецкие беспилотники наносили удары по сирийским войскам. Наиболее острым моментом противостояния стала гибель турецких военнослужащих под ударами ВВС Сирии — как оказалось, они «сопровождали» боевиков, которые атаковали сирийские войска.

Путину и Эрдогану удалось договориться о перемирии. Взамен проваленных по вине Турции Сочинских соглашений были подписаны Московские, которые предусматривали совместное патрулирование остающегося под контролем боевиков участка трассы М4 Латакия — Алеппо и создание вокруг нее «коридора безопасности».

Однако уже вскоре стало ясно, что Московские соглашения подвергаются постоянному саботажу — как со стороны террористов, которые блокировали М4, угрожали нападением на российских военных и продолжают контролировать Идлиб, так и со стороны Турции, которая создает все новые подконтрольные вооруженные формирования на территории Сирии. Анкара публично делает заявления о том, что не отказалась от планов устранения Башара Асада — несмотря на запущенный с помощью России конституционный процесс и намеченные на сентябрь 2021 года выборы в Сирии. Боевики, уцелевшие в фактически оккупированной Турцией части Идлиба, продолжают ежедневно совершать провокации. Контртеррористическую операцию Турция так и не начала.

С учетом этого тем более тенденциозно выглядят заявления экс-министра обороны Фикри Ышыка. Он не только считает, что Турция ведет правильную политику в отношении России, которая лишь «тактический союзник», необходимый лишь чтобы решить турецкие проблемы в Сирии, но и уверен в том, что «стратегические союзники» по НАТО безоговорочно поддержат Анкару — что такое несколько десятков тысяч террористов, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), когда есть шанс с помощью Турции свергнуть правительство Сирии и изгнать Россию с Ближнего Востока?

Нельзя шутить с Россией

Заявления экс-министра отражают в первую очередь его личное мнение, уверен член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«С другой стороны, у нас никогда не было иллюзий — мы знаем и всегда помнили, что Турция член Североатлантического альянса со всеми вытекающими обязательствами. Да, есть у Турции разногласия с НАТО, но они как раз носят «тактический характер» — в стратегическом плане Турция верный союзник всех стран НАТО», — указал сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

У России нет иллюзий относительно того, что в политике могут быть постоянные союзники, напомнил парламентарий, — постоянными остаются лишь интересы, и главным интересом России в Сирии является борьба с международным терроризмом.

«Пока Турция помогает нам в борьбе с терроризмом, мы это приветствуем и надеемся, что их цель — реальное изгнание этих террористических банд с сирийской территории. Важно, что Эрдоган принес извинения за гибель российского летчика, — отметил Владимир Джабаров. Я надеюсь, это будет хорошим уроком для всех участников конфликта — с Россией нельзя шутить и играть в какие-то двойные игры. Либо мы честно взаимодействуем — либо вообще не взаимодействуем. Если турки готовы к конструктивному сотрудничеству — мы это приветствуем».

Саботаж от атлантистов и фундаменталистов

Сенатор Игорь Морозов отметил, что турецкие военные очень дорожат своим партнерством с Североатлантическим альянсом, поэтому всегда стараются подчеркнуть свою лояльность НАТО. От них же исходят и военные амбиции Турции, считает член Совфеда.

«Конечно, турецким военным хочется оставаться в лоне НАТО, участвовать в учениях, получать деньги, пользоваться различными благами, которые дает НАТО своим сателлитам. Группы военных, особенно те, кто мог быть связан с попыткой госпереворота против Эрдогана — а мы знаем, что все началось на военной базе НАТО в Турции — они, конечно, будут всегда мечтать, чтобы вернуть Турцию к военным амбициям на Ближнем Востоке и за его пределами», — заявил сенатор в беседе с ФАН.

Однако Турция в любом случае будет экономическим и политическим партнером РФ, и события последних нескольких лет только утверждают эту линию, уверен Игорь Морозов.

«В обществе Турции сильно и другое сословие — в первую очередь это бизнесмены, предприниматели, которым нужен мир, мир, а не конфронтация. Они всегда поддерживают и будут поддерживать тех политиков, которые будут выстраивать конструктивные и взаимовыгодные отношения с Россией. Я думаю, что будущее у Турции может быть только такое», — считает парламентарий.

По мнению Игоря Морозова, основные угрозы для отношений между Россией и Турций исходят от политических групп, связанных с Западом и кругами радикальных фундаменталистов.

«Думаю, это атлантисты и исламские экстремисты. Они в Турции, бесспорно, есть, и они, конечно, не хотят, чтобы между Турцией и Россией развивались добрососедские отношения ради взаимной выгоды и открытости во взаимоотношениях. Но не надо забывать, что самое большое количество туристов в Турции — это россияне, и они оставили самое положительное впечатление у турецкого народа. Какими бы ни были амбиции атлантистов и исламских фундаменталистов, в любом случае основа турецкой политики будет направлена на развитие дружеских отношений с Россией», — подвел итог сенатор Морозов.

1 Организация запрещена на территории РФ.