Попова объяснила, почему большая часть россиян не переболела коронавирусом

Петропавловск-Камчатский, 17 мая. Значительная часть населения России не переболела коронавирусом, поскольку соблюдала профилактические меры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Большая часть населения не переболела, не была инфицирована ровно потому, что люди умеют соблюдать эти правила [профилактики]», — объяснила она в интервью каналу «Россия-1».

По словам Поповой, полезная привычка соблюдать меры предосторожности позволит обрести уверенность в том, что ужесточать ограничения не придется.

Ранее главный санитарный врач РФ сообщила, что рост распространения коронавирусной инфекции в стране остановился, ситуация стабилизируется во всех регионах.

При этом она отметила, что продолжать соблюдать ограничительные меры необходимо, и нужно ориентироваться, что делать это придется и летом.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Уже несколько дней подряд число новых случаев COVID-19 в стране уменьшается.

По мнению башкирских ученых, пик эпидемии в РФ был пройден 8-9 мая, и теперь заболеваемость идет на спад.