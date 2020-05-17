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Успенская сообщила о смерти близких из-за коронавируса

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Успенская сообщила о смерти близких из-за коронавируса

Москва, 17 мая. Известная певица Любовь Успенская призвала россиян серьезно относиться к принимаемым из-за коронавируса мерам. Недавно из-за COVID-19 умерли ее близкие.

Печальную новость исполнительница сообщила фанатам во время прямого эфира в Instagram.

«Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или «развод»… Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей», — сказала Успенская.

Артистка не уточнила, о ком именно идет речь. Поклонники стали переживать и интересоваться здоровьем дочери Успенской, Татьяны Плаксиной, которая живет в США. Штаты сейчас занимают лидирующее место по числу заболеваний COVID-19 — более 1,5 миллиона человек.

Однако певица не стала отвечать на вопросы, касающиеся ее семьи.

Коронавирусная инфекция охватила практически все страны и унесла жизни более 300 тысяч человек. В целом с начала эпидемии зафиксировано свыше 4,7 миллиона случаев COVID-19. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Подруга Успенской недавно призналась, что певица впала в депрессию. Причиной стал разговор ее дочери с прессой. Плаксина дала серию интервью, в которых пожаловалась на жестокое обращение со стороны родной матери. Подруга певицы добавила, что заявление девушки стало серьезным ударом для Успенской, которая до сих пор не смогла оправиться от такого предательства.

Успенская сообщила о смерти близких из-за коронавируса

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Источник: Instagram-аккаунт Любови Успенской
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