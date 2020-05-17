Успенская сообщила о смерти близких из-за коронавируса

Москва, 17 мая. Известная певица Любовь Успенская призвала россиян серьезно относиться к принимаемым из-за коронавируса мерам. Недавно из-за COVID-19 умерли ее близкие.

Печальную новость исполнительница сообщила фанатам во время прямого эфира в Instagram.

«Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или «развод»… Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей», — сказала Успенская.

Артистка не уточнила, о ком именно идет речь. Поклонники стали переживать и интересоваться здоровьем дочери Успенской, Татьяны Плаксиной, которая живет в США. Штаты сейчас занимают лидирующее место по числу заболеваний COVID-19 — более 1,5 миллиона человек.

Однако певица не стала отвечать на вопросы, касающиеся ее семьи.

Коронавирусная инфекция охватила практически все страны и унесла жизни более 300 тысяч человек. В целом с начала эпидемии зафиксировано свыше 4,7 миллиона случаев COVID-19. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Подруга Успенской недавно призналась, что певица впала в депрессию. Причиной стал разговор ее дочери с прессой. Плаксина дала серию интервью, в которых пожаловалась на жестокое обращение со стороны родной матери. Подруга певицы добавила, что заявление девушки стало серьезным ударом для Успенской, которая до сих пор не смогла оправиться от такого предательства.