Асад укрепляет международный потенциал Сирии, улучшая связи с Ираном и Россией

Поддержка на международном уровне, гуманитарная помощь, а также идеологическая близость — чем для сирийского правительства во главе с Башаром Асадом выгодно налаживание связей с Ираном, Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог Александр Дудчак.

Взаимовыгодное партнерство

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что в иранской столице – Тегеране – прошла встреча старшего помощника министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгара Хаджи и сирийского посла Аднана Махмуда.

В рамках двухсторонней встрече обсуждалось развитие сотрудничества между государствами, а также вопросы, связанные с необходимостью борьбы с террористическими организациями на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

По словам Али Асгара Хаджи, Иран поддерживает решительную борьбу Сирии с радикальными джихадистами, считая, что для успешного противодействия террористическим организациям необходима совместная работа Тегерана, Дамаска и Москвы.

В Министерстве иностранных дел Ирана также обратили внимание, что развитие отношений между официальным Дамаском и Тегераном позволяет двум странам легче справиться с кризисом на Ближнем Востоке, побороть распространение коронавирусной инфекции и облегчить эффект от экономических санкций со стороны Запада.

Экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, чем примечательно сотрудничество Сирии и Ирана, кроме общей борьбы с терроризмом.

По словам эксперта, сейчас Иран делает все возможное для поддержки Сирии. Усилия, которые предпринимаются для помощи законному сирийскому правительству в непростой ситуации, довольно значительные. Это же мы видим и со стороны России.

«По факту у Ирана и Сирии общие враги, в особенности США. Мы помним, что в начале года это чуть даже не привело к новому горячему конфликту на Ближнем Востоке. Иран довольно мощное государство, с большим населением и достаточно хорошей экономикой, несмотря на западные санкции. Тегеран пережил очень сильное давление и показал, что способен решать многие проблемы, вопреки политике ограничений», — говорит собеседник ФАН.

Хороший союзник

По словам Александра Дудчака, все что Иран может предложить Сирии, он предлагает и делает. Безусловно, с его стороны может быть и больше активности, но необходимо понимать и условия, в которых сейчас оказалась эта страна.

«Высказывая свою поддержку Сирии — Тегеран доказывает свое желание помочь законному сирийскому правительству справиться с трудностями. И мы видим, что поддержка союзников, не только Ирана, но и России, дает необходимый эффект. Сирия уже не в той плачевной ситуации, что была еще несколько лет назад, когда от государства практически ничего не оставалось, и лишь помощь РФ спасла Дамаск. Хоть ключевую роль в поддержке Сирии играет Россия, Иран является региональным центром силы, который также вносит свой вклад в суверенное будущее Сирийской Арабской Республики. Для сирийского правительства во главе с Башаром Асадом такой союзник, безусловно, очень полезен», — замечает политолог.

Помощь Ирана

По словам Александра Дудчака, Иран обладает значительными экономическими ресурсами, а поскольку Тегеран и Дамаск находятся под одинаковым прессингом западного мира, их сотрудничество является наилучшим выходом в этой ситуации. Можно сказать, что невольно США лишь способствуют укреплению стран и международного партнерства, вводя ограничения против определенных государств.