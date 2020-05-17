Экс-глава Твери в шутку выдавал пропуска жителям Конаково из-за ошибки «Яндекса»

Тверь, 17 мая. Бывший мэр Твери Валерий Павлов из-за ошибки голосового помощника «Яндекс» стал «главой» города Конаково. По словам экс-чиновника, голосовой помощник «Алиса» дал его личный номер в качестве телефона администрации города Конаково.

«Мой телефон разрывался от звонков возмущенных граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! Звонки были и днем и ночью!» — написал Павлов на своей странице в Facebook.

Бывший чиновник пытался объяснить гражданам, что это его личный номер и к администрации Конаково он не имеет никакого отношения, однако это вызывало еще большее возмущение со стороны звонивших, передает телеканал «360».

В конечном итоге Павлов прекратил «сопротивляться» и начал выдавать гражданам разрешения на въезд в город, а также «решать другие организационные вопросы».

«Неожиданно позвонил мой старый московский знакомый и с удивлением сказал, что «Алиса» дала ему мой номер. Ответил, что если он по вопросу пропуска в Конаково, то попал по адресу. Он долго хохотал, но позже перезвонил и сказал, что в Конаково его пропустили», — добавил экс-чиновник.

По его словам, в последнее время количество звонков значительно сократилось. Павлов отметил, что несколько лет он работал в должности главы администрации Конакова, однако свой личный номер не вносил в базу данных администрации.