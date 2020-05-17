Копин объявил о бесплатной раздаче масок жителям Чукотки

Анадырь, 17 мая. Медицинские маски будут раздавать бесплатно в Чукотском автономном округе, сообщил губернатор региона Роман Копин.

Властям Чукотки при поддержке предпринимателей удалось организовать банк средств защиты на 400 тысяч единиц. Раздача начнется с 18 мая в окружной больнице.

Медики передадут маски в детские сады, школы и на предприятия. При этом продажа масок в чукотских аптеках продолжается.

С начала эпидемии на полуострове выявили 56 случаев коронавируса, почти половина пациентов выздоровели. Инфекционная больница для пациентов с COVID-19 работает в поселке Угольные Копи.

Как написал Копин в Instagram, во время своей поездки в Провиденский район он заметил, что большинство местных жителей носят маски. Он похвалил их за внимательное отношение к своему здоровью и выполнение требований Роспотребнадзора.

Глава Чукотки подчеркнул, что только от жителей региона зависит, как ситуация будет развиваться дальше.