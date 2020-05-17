Малькевич рассказал, как РФ борется за свободу похищенных в Ливии социологов

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич напомнил, что сегодня исполнился ровно год с похищения боевиками в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

В ночь с 16 на 17 мая террористы, поддерживаемые главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем, захватили россиян, прибывших в североафриканскую страну для проведения социологических исследований и изучения процессов интеграции международных террористов режимом ПНС. Шугалея и Суэйфана поместили в неофициальную тюрьму Митига, известную ужасными условиями содержания заключенных. Об этом имеется множество свидетельств, в том числе показания капитана танкера «Теметерон» Владимира Текучева, сумевшего вырваться из ливийского плена.

Малькевич подчеркнул, что все это время ФЗНЦ ведет борьбу за освобождение россиян, чему активно препятствует террористический режим ПНС. Саррадж отправил за решетку экс-главу МИД Ливии Мухаммеда Треки, заявившего о готовности выступить посредником в переговорах, а также его адвоката. Аналогичным образом боевики поступили с директором турфирмы, выдавшей визы россиянам.

Однако усилия российской стороны сталкиваются с противодействием западного сообщества. Руководство Совета ООН по правам человека не дало выступить с докладом на 42-й сессии, отменив его. Следующее выступление на 43-й сессии СПЧ также сорвалось по причине пандемии коронавируса.

Главарь ПНС Файез Саррадж проигнорировал итоги конференции в Берлине, состоявшейся в январе, где было принято решение об освобождении незаконно удерживаемых узников в ливийских тюрьмах. Обращение по этому поводу он оставил без ответа. ФЗНЦ стал инициатором общероссийского гражданско-патриотического флешмоба у посольства Ливии в Москве, в рамках которого ежедневно с утра до вечера проходили одиночные пикеты. Участие во флешмобе приняли почти 400 человек, в числе которых известные общественные деятели, блогеры, представители СМИ, политики, граждане РФ из разных уголков страны.

На основе истории, произошедшей с социологами, был снят художественный фильм «Шугалей». Премьера ленты состоялась 1 мая на телеканале НТВ. Картина получила множество позитивных отзывов по всему миру. Ульдерико де Лаурентис, главред итальянского издания «Голос патриота» подчеркивал, что фильм должен увидеть каждый.

Малькевич добавил, что, несмотря на все усилия, похищенные россияне все еще удерживаются в тюрьме.