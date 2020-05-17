Итальянцы признали эффективность применяемого российскими военными метода дезинфекции

Москва, 17 мая. Итальянские военные признали эффективность метода дезинфекции, применяемого российскими специалистами. Об этом сообщил руководитель сводного отряда Минобороны России в Италии, замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть.

Он рассказал, что подходы к дезинфекции в вооруженных силах двух стран разнятся: итальянские военные не проводят масштабную обработку помещений, дорог с твердым покрытием и прилегающих территорий.

На основательной дезинфекции настояли российские специалисты. Они убедили европейских коллег, что обеззараживание должно быть одновременным и полномасштабным.

В результате, как отметил представитель Минобороны РФ, итальянские военные убедились в эффективности предложенных методов.

«И открыто, можно сказать, нам об этом говорили, стали смотреть на многие вопросы другими глазами», — добавил он.

Напомним, что последняя группа российских военных медиков и вирусологов вернулась из Италии в пятницу, 15 мая.

Отечественные специалисты с марта находились в европейском государстве, помогая коллегам в борьбе с коронавирусом. Они работали в северной части Италии, которая пострадала от инфекции в большей степени.

Военные РФ провели дезинфекцию медучреждений в 100 населенных пунктах, а российские военные медики помогали лечить больных с COVID-19 в полевом госпитале Бергамо.