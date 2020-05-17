Переболевший COVID-19 главврач рассказал о ситуации в больнице Ставрополя

Ставрополь, 17 мая. Главврач ГКБ №2 в Ставрополе Анатолий Былим сообщил, что уже вернулся на работу. Он поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье.

У Былима и еще нескольких медиков выявили коронвирус в начале апреля. Врачей изолировали и оказывали им необходимую помощь.

«На данный момент, в нашей больнице 90 пациентов с коронавирусной инфекцией. 10 из них на аппаратах ИВЛ», — сказал главный врач.

Он напомнил, что вирус в организм попадает через дыхательные пути, поэтому маска является механической преградой на пути COVID-19. Былим добавил, что очень эффективны ватно-марлевые повязки.

Они шьются в восемь слоев марли с добавлением ваты, и могут использоваться до шести часов. А одноразовая медицинская маска рассчитана только на 2 часа.

Маски-респираторы можно носить до шести часов. Их удобно носить, если есть комплект хотя бы из трех масок. Стирать такие маски нужно в горячей воде с добавлением хозяйственного мыла.