Какое наказание ожидало бы «навальнистов» в Европе за публичный показ портрета Гитлера

«Шутки» с демонстрацией портрета Гитлера, нацистских преступников и символики в Европе в качестве юмора не воспринимают, так как на уровне государства ведется борьба с реабилитацией нацизма. Точно так же, как и в России. Оскорбительная выходка «навальнистов» с размещением снимков нацистов в рамках памятной акции «Бессмертный полк» в ЕС повлекла бы привлечение к уголовной ответственности и тюремному заключению.

Омерзительная четверка

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла 9 Мая в онлайн-формате. Организаторы ко Дню Победы получили почти три миллиона заявок, содержащих фотографии воинов-героев, участвовавших в освобождении страны от фашистских захватчиков. Однако памятная акция, приуроченная к празднику, была осквернена выкладкой фотоснимков нацистских преступников — Гитлера, Гиммлера и других. По факту публикации снимков главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ – «Реабилитация нацизма».

Согласно официальному заявлению ГСУ СК, в ходе следственных мероприятий удалось установить причастных к преступлению. Среди них оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. По данным члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесла, перечисленные СК лица являются либертарианцами и «навальнистами». Как сообщило информагентство РИА Новости, в квартирах у оппозиционеров уже проведены обыски, сами граждане допрошены, а некоторых из них признали свою вину, назвав произошедшее «шуткой».

Реакция российской общественности на инцидент — резко отрицательная. «Навальнистов» раскритиковали за оскорбление россиян и исторического прошлого. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в интервью «Комсомольской правде» охарактеризовал злоумышленников как власовцев, которых прощать нельзя.

«Ни о каком прощении речь идти не может. Это осознанная позиция. Требовала определенных действий <…>. В их сообществах были долгие обсуждения, которые и привели их к этому шагу. Никакого прощения тут быть не может. Расследование должно быть очень и очень тщательным. Это власовцы. Они власовцы, как и все навальнисты», — заявил Соловьев.

С похожей позицией выступил и военный эксперт, полковник запаса, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. В своем Telegram-канале эксперт призвал не игнорировать произошедшее и не списывать все на безграмотность, а также посылы вроде «они же дети» и сделали все «шутки ради».

«Поколение, выросшее на эховской «свободе слова», критическом анализе от Невзорова, опросах от «Дождя», переосмыслении «власовщины» от Быкова и «бархатных революций» от Навального показывает себя во всей красе. Омерзительная четверка, опустившаяся до публикования фотографий руководителей Третьего Рейха и других нацистов в шествии «Бессмертного полка» оказалась оголтелыми «навальнистами» и «либертарианцами», но, мне кажется, им больше подходит один термин — «валасовцы» <…>. Где институт ответственности? Хватит попустительствовать и списывать все на безграмотность, «они же дети» и «шутки ради». В стране должен быть порядок!» — заявил Багдасаров.

Но, несмотря на общую негативную реакцию, либеральная часть общества вступилась за «навальнистов», поддерживая тезис, что все произошедшее «шутка», и сажать в тюрьму за такие проступки нельзя. Подобную тенденцию в социальных сетях отметил журналист Армен Гаспарян.

Работа правоохранительных органов по поиску злоумышленников считается «террором» лишь в понимании российского либерального сообщества. По мнению большинства россиян и общественных деятелей, чьи семьи пережили ужасы войны и столкнулись с человеконенавистничеством, привлечение «шутников» к ответственности по 354.1 УК РФ — закономерное наказание за следование нацистской позиции.

Россия не единственная страна в мире, борющаяся с проявлениями нацизма в обществе и привлекающая к ответственности за его реабилитацию в различных формах. Во многих европейских странах сохранение исторической памяти, недопущение героизации нацизма и его пропаганды является важной частью государственной политики. Более того, в законодательстве имеются нормы, устанавливающие ответственность, в том числе уголовную, за преступления подобного рода. Примером могут послужить европейские страны: Австрия, Германия.

Борьба с нацизмом в Европе

С 1945 года по 1992 год в Австрии был принят ряд конституционных законов, признающих деяния нацистов противоправными и античеловечными, а также запрещающими следовать радикальным идеям нацистов, демонстрировать фашистскую символику и заниматься пропагандой деструктивной идеологии. В Австрии действуют «Запретительный закон», «Закон о военных преступлениях», а также «Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии», в соответствии с которым власти обязались искоренить из политической и культурной жизни страны все следы нацизма. Указанные законы, а также Уголовной кодекс Австрии и кодекс об административных правонарушениях жестко регулируют ответственность за приверженность нацистской идеологии и пропаганду в любой форме.

Причина, по которой в Австрии героизация нацизма возведена в ранг госполитики — наличие в обществе большого числа правоэкстремистов и ревизионистов, пользующихся «трудами» псевдоисториков из Германии, США, Канады и Великобритании. Последователи национал-социалистической идеологии Гитлера не признают преступления фашистской Германии, а также инспирируют в обществе на этой тематике протестные настроения. Возрождение и следование идеалам НСДАП может закончиться 20-летним тюремным сроком. Также запрещено героизировать преступников, демонстрировать и распространять нацистскую символику — штрафы от 4 тысяч до 10 тысяч евро, а также возможно тюремное заключение.

Нормы закона применяются на практике. В качестве примера приведем случай 2018 года. Земельный суд города Инсбрук (федеральная земля Тироль) приговорил к тюремному заключению экс-чиновника из правой Австрийской партии свободы, который в WhatsApp рассылал однопартийцам и друзьям фотографии главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера. К изображениям нацистского преступника политик прикреплял «шутливые» приписки. В итоге «шутника» приговорили к двум годам лишения свободы, из которых 16 месяцев — условно. Подчеркнем, что приговор был назначен за фото в мессенджере. Покажи политик фотографию Гитлера на какой-либо памятной акции, аналогичной «Бессмертному полку», и наказание было бы намного жестче.

Политика на недопущение героизации нацизма и неонацизма Германии закреплена в конституции государства. В ФРГ действует уголовно-правовой запрет на публичное озвучивание идей, основанных на теории расового превосходства. Уголовный кодекс ФРГ содержит целый ряд статей (параграфы 130, 86 и 86а УК ФРГ), устанавливающих ответственность за преступления нацистского толка, за пропаганду фашизма, ксенофобии и ненависти.

Параграф 86а устанавливает запрет на демонстрацию портретов Гитлера, нацистские приветствия, показ знаков отличия, символы и прочие атрибуты напоминающие о Третьем Рейхе. За публично показанный портрет Гитлера в Германии «навальнисты» могли бы получить до трех лет лишения свободы. Безапелляционное отношение к подобного рода преступления опосредовано существованием в обществе националистических движений, организовывающих митинги, выступающих против мигрантов и участвующих в стычках с полицией. Они поддерживают наличие в социуме человеконенавистнические настроения. Масштабные антимигрантские выступления правых радикалов имели место в конце августа — начале сентября 2018 г. в Хемнице и Кетене.

Приведенные примеры наглядно показывают, что к нацизму и исторической памяти за границей не относятся как к шутке. Более того, российское законодательство в сфере регулирования проблемы реабилитации и героизации нацизма во много дублирует европейское. Произойди инцидент, аналогичный с «Бессмертным полком» и «навальнистами», в Италии, Германии, Австрии и в других странах Европы, внимания правоохранительных органов преступникам было бы не избежать, равно как и острой критики со стороны общества. Люди, пережившие ужасы войны, с такими вещами шутить не станут, а уголовное преследование называть «террором» не будут.

Несмотря на то, что во многих государствах мира подобных норм в законодательстве нет, к проблеме героизации нацизма все же относятся очень серьезно, равно как и к необходимости охраны исторической памяти, недопустимости искажения самой истории. Этот вывод следует из факта принятия ГА ООН российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма в 2019 году. За принятие документа проголосовали 133 государства. Страны приняли рекомендацию РФ по разработке правового механизма предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время войны. Россия призвала ликвидировать все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне.