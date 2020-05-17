Анкара, 17 мая. Власти Турции планируют открыть туристический сезон для иностранцев в середине июня. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

«С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран. Похоже, это будут Китай, Южная Корея и другие страны этого региона», — пояснил министр.

Он также добавил, что турецкие власти намерены разрешить внутренний туризм с 28 мая, после окончания священного месяца Рамадан.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 4,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 311 тысяч человек. В Турции зафиксировано более 149 тысяч случаев заражения коронавирусом, более четырех тысяч человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.