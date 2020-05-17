Спор о судьбе медведя из придорожного кафе разгорелся на Урале. ФАН-ТВ

Медведь Малыш живет в придорожном кафе «Берлога» в Челябинской области вот уже 13 лет. Новому владельцу заведение продали вместе с питомцем, который уже стал своеобразным его символом. Вокруг мишки разгорелись жаркие споры: общественникам не нравятся условия, в которых косолапый живет при новой хозяйке.

«Хотелось бы, чтобы администрация Сатки организовала какой-то контроль. Наши юристы уже обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой изъять медведя», — заявил представитель общественной организации «Гражданский патруль» Андрей Королев.

Новую хозяйку Малыша и «Берлоги» Людмилу Ежову обвиняют в плохом отношении к животному: антисанитарии в клетке и неподходящем корме. Она же утверждает, что вредные продукты кидают в клетку сами общественники, пытающиеся напоить мишку спиртным.

«Два раза уже замок спилили, залезают туда. И еще пытаются ему пиво, водку туда закинуть. Он сырое редко когда ест. Он любит апельсины, яблоки. Апельсин ему целиком кидаете, он когтем ррраз, ломает, середину вытаскивает, а корку там оставляет», — рассказывает Людмила Ежова.

Хозяйка ресторана объясняет, что во время карантина сама лично ухаживает за медведем, привозит ему еду и воду, варит каши и кормит фруктами. Причем обходится собственными силами и средствами.

На сторону женщины встал ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

«Смотря видеокадры, которые волонтеры распространяют по социальным сетям, — медведь хорошо выглядит. Он не истощен, он не голодный, он нормальный. Есть замечания, что в вольере грязно, но местные, кто за ним ухаживают, говорят, что любой желающий приходит и что попало дает», — отмечает врач.

Именно этот мусор, по словам ветеринара, и остается в клетке. Также он отметил великолепный и в первую очередь безопасный вольер зверя. Карен Даллакян не отрицал тот факт, что животному все же стоит обеспечить постоянное питание, но вот перевозить косолапого в другое место счел излишним.