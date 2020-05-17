В России в период пандемии придумали замену закрытым кинотеатрам

Калининград, 17 мая. Автомобильные кинотеатры стали спасением для россиян, которые из-за режима самоизоляции временно не могут посмотреть фильмы на большом экране. Такую замену закрытым залам придумали в Калининграде и Новосибирске.

Еще в конце марта по рекомендации Минкультуры кинотеатры в России начали массово закрываться из-за бушующего вируса. Весь апрель и часть мая графики, показывающие, сколько билетов купили зрители на то или иное кино, оставались на нулевых отметках.

Однако все изменилось 8 мая, когда в Калининграде провели показ фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова» в автокинотеатре «Ночной дозор». Это был первый коммерческий кинопоказ в стране в период пандемии. А 13 мая в Новосибирске открыли автокинотеатр Skyline Cinema.

Как передает телеканал «360», автокинотеатр для Калининграда не новинка. Он работал в городе до 2016 года, потом его закрыли. Однако в период пандемии он стал востребованным как никогда.

«Это спасательный круг для нас. Там зрители могут находиться безопасно и соблюдать социальную дистанцию. Главное — это легально», — рассказал глава пресс-службы «Люмен Фильма» Кирилл Борцов, этой сети принадлежит «Ночной дозор».

Инициативу поддержали и власти. После окончания пандемии коронавируса «Ночной дозор» закрывать не планируют.

Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено более 281 тысячи случаев коронавируса. Около 67 тысяч пациентов выздоровели, свыше 2,6 тысячи скончались.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, благодаря бережному отношению россиян к своему здоровью по всей стране наблюдается стабилизация ситуации.