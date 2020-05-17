Вице-премьер РФ поручила остановить поставки «санкционки» в Россию из стран ЕАЭС

Москва, 17 мая. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения, которые позволят исключить поставки санкционных продуктов в Россию из стран Евразийского экономического союза. Соответствующее письмо было направлено вице-премьером Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Россельхознадзору.

«Прошу подготовить предложения по исключению ситуаций поставок в Российскую Федерацию санкционной продукции с территории стран участников Евразийского экономического союза», — говорится в письме.

По данным пресс-службы Россельхознадзора, ведомство готовит свои предложения, которые позволят исключить поставки санкционных продуктов в Россию из стран ЕАЭС. Поводом для поручения вице-премьера стало письмо зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлева. Сенатор отмечал, что в последнее время увеличились объемы поставок в Россию шампиньонов из Белоруссии. При этом поставляемые из Белоруссии шампиньоны в реальности выращиваются в Польше.