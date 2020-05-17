Экс-депутат Рады разнес Зеленского, почтившего память жертв политических репрессий

Киев, 17 мая. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко разнес президента страны Владимира Зеленского за противоречивую внутреннюю политику и призвал определиться, какого курса он собирается придерживаться. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Facebook.

В воскресенье, 17 мая, глава государства посетил национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы», чтобы почтить память жертв политических репрессий. Журавко заметил, что этот визит со всеми церемониалами не увязывается с тем, что происходит под руководством Зеленского в нынешней Украине.

«Сегодня Зеля чтил память политзаключенных. Возложил цветы, сделал грустную морду, произнес трогательные речи о репрессиях. При этом как-то забыл упомянуть, что буквально на днях СБУ задержала человека за то, что тот повесил над домом красное Знамя Победы. Напомню, что дедушка Зеленского, именно под таким знаменем воевал, и именно благодаря этому знамени сам Вовочка и появился на свет», — написал он.

По мнению Журавко, Зеленский лишь делает вид, что репрессии — это пережитки тоталитарного прошлого, в то время как сам разжигает ненависть и стравливает друг с другом украинцев, унижая честь и достоинство миллионов из них.

Депутат уверен, что украинскому лидеру пора окончательно решить, какого политического курса придерживаться, чтобы не противоречить по крайней мере самому себе.

«Против нацистов никаких репрессий. Но зато против Эрмитажа и Победы — всегда пожалуйста. Вовочка, родненький, дедушка в земле устал вращаться! Определись уже у себя в голове за кого ты: за 75%, что отдали свои голоса тебе, или за того, против кого ты год назад выступал, а теперь продолжаешь все его методы, включая политрепрессии! Либо магендавид, Володя, сними, либо подштанники все-таки подтяни!» — резюмировал Журавко.

Напомним, что на Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предусматривает запрет на пропаганду советской символики и предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В опубликованный Институтом национальной памяти список вошли 520 исторических личностей, которые попадают под действие этого документа.

Недавно стало известно, что под суд вскоре отправится 52-летний житель Одесской области, который 1 мая вывесил на доме советский флаг, пытаясь отметить Международный день труда. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.