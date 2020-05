Законодательство в области фейковой информации необходимо пересмотреть и ужесточить

Ситуация с озабоченностью иностранными СМИ ситуацией с коронавирусом в России, очевидно, требует пристального внимания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела нашей страны, а также возможного пересмотра законодательства в этой области и принятия жестких мер в отношении ряда зарубежных изданий.

Почти с самого начала пандемии коронавируса иностранные СМИ обеспокоились освещением ситуации не только по месту расположения, но и в России. Если просмотреть заголовки их статей на тему COVID-19, то становится заметна их озабоченность «судьбами» простых граждан и врачей в РФ.

Примечательно, что эти же издания в определенный момент стали вбрасывать фейковую информацию о якобы манипуляции в нашей стране статистикой смертности от инфекции. И если раньше их интерес Россией с натяжкой можно было объяснить профессиональным долгом по освещению ситуации в мире, то теперь это выглядит как злонамеренная акция по дезинформированию россиян и дискредитации превентивных мер властей по борьбе с пандемией.

Информационная атака NYT и FT

Немецкая газета Duetche Welle со ссылкой на внешнеполитическую службу Еврокомиссии заявила, что организация связывает с Россией фейковую информацию о коронавирусе, которая распространяется по странам Евросоюза с целью подорвать авторитет действующей власти среди населения. Особо отмечается в ЕК тот «факт», что дезинформацию распространяется «через близкие к Кремлю источники», а также ряд государственных СМИ.

«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники — то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ — продолжают распространять теории заговора и дезинформацию, касающуюся темы коронавируса в ЕС и его странах-соседях», — заявил дипломат ЕК Петер Стано.

Слова посла кажутся крайне неубедительными ввиду недавней информационной атаки со стороны газет The New York Times и Financial Times. Так, NYT сообщила о якобы манипуляциях власти официальной статистикой смертности от коронавируса. По их информации, данные занижены более чем на 70%. Издание провело собственное «исследование», в результате которого установило, что за последний месяц в Москве и Петербурге скончались на 72% больше людей, чем за все апрели последних пять лет. Вброс был поддержан FT. В конечном итоге вышло, что, по официальной информации, в обоих городах погибли 629 человек, а по данным иноСМИ — 2073 москвича и петербуржца.

Весьма остро ввиду наглости западных СМИ пришлось отреагировать профильным органам. Так, вице-премьер Татьяна Голикова опровергла информацию о якобы манипуляциях властями статистикой смертности, а представитель Всемирной организации здравоохранения только подтвердил ее слова, отметив, что намеренного занижения смертности от коронавируса в РФ нет. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ призвала министерство иностранных дел принять меры в отношении указанных СМИ.

Однако в МИД РФ заявили, что не будут лишать аккредитации в нашей стране NYT и FT. Сотрудники данных СМИ осознали свою безнаказанность и вседозволенность, и статья на DW только подтверждает этот факт. Вполне вероятно, что такие «нападения» не прекратятся, и России стоит ожидать новой волны вбросов со стороны Запада.

Озабоченность западных СМИ

Сегодня западные СМИ выступают инструментами гибридной войны, занимаясь как публикацией фейков на тему смертности от коронавируса в России, так и выдвигая голословные обвинения в адрес Москвы для демонизации государства в контексте пандемии. И The New York Times, и Financial Times – не единственные иноСМИ, работающие в данной повестке.

Например, одной из первых интерес к ситуации в России проявила британская газета The Guardian, опубликовавшая в феврале статью, согласно которой США обвинили РФ в дезинформации по коронавирусу. Как следует из текста, в Вашингтоне обвиняют русскоговорящих пользователей соцсетей, которые «якобы развернули кампанию» по публикации вбросов на тему COVID-19.

Новость была подхвачена британскими, французскими и международными СМИ.

Уже в следующем месяце, очевидно, не без влияния заявлений американских чиновников в Европе была развернута собственная кампания по публикации голословных обвинений в адрес РФ. На уровне высокопоставленных политиков Евросоюза стали звучать заявления о распространении российскими СМИ фейков о коронавирусе на Западе. В закрытом отчете ЕС, который появился в распоряжении FT, сообщалось, что некие россияне «ставят своей целью подорвать доверие к национальным институтам здравоохранения».

Как и в феврале, новость была растиражирована по иностранным СМИ. Стоит отметить, что к засекреченному докладу издания проявили больший интерес, чем к словам американских политиков, поскольку новостных статей на эту тему можно найти гораздо больше.

Примечательно, что новость была подхвачена российскими либеральными СМИ, которые бездумно скопировали информацию.

При этом российские оппозиционные СМИ снимают с себя ответственность, указывая источником информации иностранное издание. ФАН отмечал, что таким образом они обходят законодательство о фейках.

Кроме публикаций в СМИ, в Европе был создан сайт по разоблачению фейков. Немалую часть портал уделяет и России.

Работа для комиссии ГД

Однако своего рода апогей наблюдается в мае, когда свои сомнительные подсчеты и исследования публикует FT и NYT, а вслед за ними резонансное заявление делает посол Еврокомиссии.

Такая озабоченность иностранных СМИ ситуацией внутри России вызывает вопросы. Например, почему, когда весь мир борется с эпидемией и ее последствиями, когда власти стран пресекают распространение фейковой информации, западные издания считают, что имеют право культивировать эти самые вбросы? Или почему Евросоюз и Еврокомиссия полагают, что имеют полномочия влиять на ситуацию РФ, при этом остро реагируя на фиктивные сообщения о вмешательстве в их процессы?

Федеральное агентство новостей просит комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ плотно ознакомиться с публикациями иностранных и российских СМИ и принять меры в отношении дезинформирующих и ретранслирующих информационные вбросы изданий. Кроме того, просим пересмотреть законодательство о фейках для российских изданий, тиражирующих иностранные информационные вбросы, целью которых является дестабилизация ситуации в Российской Федерации.