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Законодательство в области фейковой информации необходимо пересмотреть и ужесточить

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Законодательство в области фейковой информации необходимо пересмотреть и ужесточить

Ситуация с озабоченностью иностранными СМИ ситуацией с коронавирусом в России, очевидно, требует пристального внимания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела нашей страны, а также возможного пересмотра законодательства в этой области и принятия жестких мер в отношении ряда зарубежных изданий.

Почти с самого начала пандемии коронавируса иностранные СМИ обеспокоились освещением ситуации не только по месту расположения, но и в России. Если просмотреть заголовки их статей на тему COVID-19, то становится заметна их озабоченность «судьбами» простых граждан и врачей в РФ.

Примечательно, что эти же издания в определенный момент стали вбрасывать фейковую информацию о якобы манипуляции в нашей стране статистикой смертности от инфекции. И если раньше их интерес Россией с натяжкой можно было объяснить профессиональным долгом по освещению ситуации в мире, то теперь это выглядит как злонамеренная акция по дезинформированию россиян и дискредитации превентивных мер властей по борьбе с пандемией.

Информационная атака NYT и FT

Немецкая газета Duetche Welle со ссылкой на внешнеполитическую службу Еврокомиссии заявила, что организация связывает с Россией фейковую информацию о коронавирусе, которая распространяется по странам Евросоюза с целью подорвать авторитет действующей власти среди населения. Особо отмечается в ЕК тот «факт», что дезинформацию распространяется «через близкие к Кремлю источники», а также ряд государственных СМИ.

«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники — то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ — продолжают распространять теории заговора и дезинформацию, касающуюся темы коронавируса в ЕС и его странах-соседях», — заявил дипломат ЕК Петер Стано.

Слова посла кажутся крайне неубедительными ввиду недавней информационной атаки со стороны газет The New York Times и Financial Times. Так, NYT сообщила о якобы манипуляциях власти официальной статистикой смертности от коронавируса. По их информации, данные занижены более чем на 70%. Издание провело собственное «исследование», в результате которого установило, что за последний месяц в Москве и Петербурге скончались на 72% больше людей, чем за все апрели последних пять лет. Вброс был поддержан FT. В конечном итоге вышло, что, по официальной информации, в обоих городах погибли 629 человек, а по данным иноСМИ  — 2073 москвича и петербуржца.

Весьма остро ввиду наглости западных СМИ пришлось отреагировать профильным органам. Так, вице-премьер Татьяна Голикова опровергла информацию о якобы манипуляциях властями статистикой смертности, а представитель Всемирной организации здравоохранения только подтвердил ее слова, отметив, что намеренного занижения смертности от коронавируса в РФ нет. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ призвала министерство иностранных дел принять меры в отношении указанных СМИ.

Однако в МИД РФ заявили, что не будут лишать аккредитации в нашей стране NYT и FT. Сотрудники данных СМИ осознали свою безнаказанность и вседозволенность, и статья на DW только подтверждает этот факт. Вполне вероятно, что такие «нападения» не прекратятся, и России стоит ожидать новой волны вбросов со стороны Запада.

Озабоченность западных СМИ

Сегодня западные СМИ выступают инструментами гибридной войны, занимаясь как публикацией фейков на тему смертности от коронавируса в России, так и выдвигая голословные обвинения в адрес Москвы для демонизации государства в контексте пандемии. И The New York Times, и Financial Times – не единственные иноСМИ, работающие в данной повестке.

Например, одной из первых интерес к ситуации в России проявила британская газета The Guardian, опубликовавшая в феврале статью, согласно которой США обвинили РФ в дезинформации по коронавирусу. Как следует из текста, в Вашингтоне обвиняют русскоговорящих пользователей соцсетей, которые «якобы развернули кампанию» по публикации вбросов на тему COVID-19.

Коронавирус: США заявляют, что Россия стоит за кампанией по дезинформации

Новость была подхвачена британскими, французскими и международными СМИ.

Законодательство в области фейковой информации необходимо пересмотреть и ужесточить

Уже в следующем месяце, очевидно, не без влияния заявлений американских чиновников в Европе была развернута собственная кампания по публикации голословных обвинений в адрес РФ. На уровне высокопоставленных политиков Евросоюза стали звучать заявления о распространении российскими СМИ фейков о коронавирусе на Западе. В закрытом отчете ЕС, который появился в распоряжении FT, сообщалось, что некие россияне «ставят своей целью подорвать доверие к национальным институтам здравоохранения».

ЕС предупреждает о прокремлевской дезинформационной кампании о коронавирусе.

Как и в феврале, новость была растиражирована по иностранным СМИ. Стоит отметить, что к засекреченному докладу издания проявили больший интерес, чем к словам американских политиков, поскольку новостных статей на эту тему можно найти гораздо больше.

Законодательство в области фейковой информации необходимо пересмотреть и ужесточить

Примечательно, что новость была подхвачена российскими либеральными СМИ, которые бездумно скопировали информацию.

Законодательство в области фейковой информации необходимо пересмотреть и ужесточить

При этом российские оппозиционные СМИ снимают с себя ответственность, указывая источником информации иностранное издание. ФАН отмечал, что таким образом они обходят законодательство о фейках.

Кроме публикаций в СМИ, в Европе был создан сайт по разоблачению фейков. Немалую часть портал уделяет и России.

Работа для комиссии ГД

Однако своего рода апогей наблюдается в мае, когда свои сомнительные подсчеты и исследования публикует FT и NYT, а вслед за ними резонансное заявление делает посол Еврокомиссии.

Законодательство в области фейковой информации необходимо пересмотреть и ужесточить

Такая озабоченность иностранных СМИ ситуацией внутри России вызывает вопросы. Например, почему, когда весь мир борется с эпидемией и ее последствиями, когда власти стран пресекают распространение фейковой информации, западные издания считают, что имеют право культивировать эти самые вбросы? Или почему Евросоюз и Еврокомиссия полагают, что имеют полномочия влиять на ситуацию РФ, при этом остро реагируя на фиктивные сообщения о вмешательстве в их процессы?

Федеральное агентство новостей просит комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ плотно ознакомиться с публикациями иностранных и российских СМИ и принять меры в отношении дезинформирующих и ретранслирующих информационные вбросы изданий. Кроме того, просим пересмотреть законодательство о фейках для российских изданий, тиражирующих иностранные информационные вбросы, целью которых является дестабилизация ситуации в Российской Федерации.

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